政府は２９日、原子力発電所の周辺自治体で避難道路の整備などにかかる費用を補助する制度を拡充することを決めた。

東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を巡り、地元の新潟県などから出ていた要望を踏まえたもので、対象範囲を原発の半径１０キロ圏内から３０キロ圏内に広げる。

財政支援を定める「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」で対象範囲の通達を見直す。対象の自治体は地元の意向を踏まえて決定するが、現在の１４道府県の７６市町村から、最大で２２道府県の約１５０市町村に増える見通しだ。

２９日に首相官邸で開かれた原子力関係閣僚会議で、石破首相は「柏崎刈羽原発の再稼働への理解が進むよう全力で対応を進めてほしい」と述べた。官房副長官をトップとし、東電の運営を監督する「監視強化チーム」の新設も決めた。

会議に出席した東電ホールディングスの小早川智明社長は、新潟県の経済活性化に向けて資金提供する方針も示した。小早川氏は報道陣の取材に「原発を運転するメリットをどう還元するのか、地域にしっかり対応したい」と述べた。

柏崎刈羽原発の再稼働を巡っては、新潟県の花角英世知事が公聴会や県民の意識調査を経て今秋以降に判断する見通しだ。