ビーライズと広島ドラゴンフライズが提携…XR・AIを活用した新しい観戦スタイルを提供

8月29日、株式会社ビーライズは広島ドラゴンフライズパートナーシップ協定を締結したことを発表した。

両社は2025－26シーズンを対象に「未来を拓く最先端テクノロジーの追求」と「究極のリアル」を掛け合わせXR・AIを活用した新しい観戦スタイルとファンエンゲージメント施策を推進し、クラブを支えるブースターにこれまでにない感動と興奮を与えることを目標としている。

■第一弾プロジェクト：MRゴーグルで“コート上に情報が浮かぶ” 新観戦体験



観客がMRゴーグルを装着すると、実際のバスケットコートに立つ選手を見ながら、プレイ中の選手情報が表示される新たな観戦スタイルを実現し、座席の位置に関わらず、観客全員が同じ情報密度で試合を楽しめる体験を目指す。



実証実験日時：2025年9月13日（土）14:05 TIPOFF ※プレシーズンマッチ



対戦相手：佐賀バルーナーズ



場所：一部スイートルーム





■第二弾プロジェクト：AIが生み出す、ファン一人ひとりに寄り添う“推し活”体験



”選手の推し活”に着目し、AI技術とスポーツデータを活用し、ファンごとにカスタマイズされた情報提供やコンテンツ演出を検討しており、試合中だけでなく、試合前後や日常でも推しの選手とつながることができるような仕組みを設けることで、ファンエンゲージメントを継続的に高めていく。



