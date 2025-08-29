キタニタツヤが、『教育番組』とのコラボ映像『タマといっしょ』をYouTubeにて公開した。

本動画は、8月29日～31日の3日間にて開催される『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』にて公開されたもの。キタニは事前に、全日程に出演することとテーマは“教育”であることを発表していたが、詳細は明らかにされていなかった。

『教育番組』は、クリエイター ももにくすによる“存在しない教育番組”をコンセプトにしたシュールなストーリーが特徴のオリジナルコンテンツ。特別番組『タマといっしょ』は、キタニと番組のキャラクター タマがMCとして、人が抱える不安や生きるのが辛いという気持ちに寄り添うものとなっている。

なお、キタニは30日、31日にも動画公開を控えているほか、31日にはボカロP名義 こんにちは谷田さんとして『“エモくてオルタナでカッコいい”curated by こんにちは谷田さん』に参加する。

（文＝リアルサウンド編集部）