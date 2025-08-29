ホワイトハウスの大統領執務室で会談するトランプ氏とゼレンスキー氏/Kevin Lamarque/Reuters

（ＣＮＮ）トランプ米政権は２８日、長距離攻撃が可能な「ＥＲＡＭ」（拡張射程攻撃弾）３３５０発をウクライナに売却することを承認したと明らかにした。ロシアによる容赦ない攻撃が続く中、ウクライナ政府にとって強力な武器となる可能性がある。

今回の８億２５００万ドル（約１２１０億円）規模の売却は、戦争終結に向けた外交努力がいまだ成果を上げていない中で発表された。この前夜には、ウクライナの首都キーウに対するロシアの攻撃で死者が出ていた。

トランプ米大統領は今月、ロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領と個別に会談している。

トランプ政権はこれまで、既存兵器の維持に必要な装備の売却を複数承認してきたが、ウクライナへの新兵器売却を発表するのは今回が初とみられる。

事情に詳しい情報筋によると、売却が予定通り完了されれば、射程２４０〜４５０キロのミサイルが年内に引き渡される可能性があるという。

使用に制限が課されるかどうかは不明だ。

米国務省の通知では、「ウクライナは今回の購入にデンマークとオランダ、ノルウェーの資金と米国の対外軍事融資を使用する」と説明。ＥＲＡＭについて、「ＮＡＴＯの同盟国と協力して、迅速に引き渡し可能で拡張性のあるシステムを開発した一例だ」と指摘した。