京都出身の吉岡里帆、関西に帰ったときに“懐かしいな”と感じる瞬間

女優の吉岡里帆（32歳）が、8月28日に放送された情報番組「す・またん！」（読売テレビ）に出演。「関西に帰ったときに懐かしいなと感じる瞬間」について語った。



吉岡はこの日、映画「九龍ジェネリックロマンス」の宣伝を兼ねて、俳優・水上恒司と共に番組のインタビューに対応。関西ローカルの番組ということで、京都出身の吉岡は、「関西に帰ったときに懐かしいなと感じる瞬間」について質問を受ける。



これに吉岡は「普通に吉本新喜劇が放送してるとか、あとやっぱり情報番組をつけると、自分が見てた番組とかが、ちゃんと、いまでもオンタイムでやってるのが結構うれしい」と話し、「出演者の皆さんが関西弁なのがホッとする。いいですね。あのローカル感、大好きです」と語った。