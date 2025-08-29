ÂçÃ«ÆÍ¤Êü¤¹¾×·â4È¯¡Ö¤Ý¤ó¤Ý¤óÂÇ¤Ä¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁÛµ¯¤·¤¿44ÆüÁ°¡¢23Ç¯¤ÏÄÁµÏ¿¤â¡Ö¥í¥Þ¥óË¤¤Î´°À®·Á¡×
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬ÂçÇúÈ¯
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤¬28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç1»î¹ç4È¯¤ÈÂçÇúÈ¯¡£49ËÜÎÝÂÇ¤È¤·¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç45ËÜ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¾×·â¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¤Ë¡¢7·î15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤¹ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë±¦Íã¤Ø46¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦Íã¤Ø47¹æ2¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë5²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏµÕÊý¸þ¤Ë48¹æ3¥é¥ó¡¢7²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ë¤â±¦Íã¤Ø49¹æ3¥é¥ó¡£1»î¹ç4È¯¤ÎÂçÇúÈ¯¤Ç¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂçÃ«¤ò°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡9²ó¤ò½ª¤¨¤ÆÆ±ÅÀ¤À¤Ã¤¿7·î15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï3¥¹¥¤¥ó¥°Á´¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡X¤Ë¤Ï¡¢44ÆüÁ°¤Îµå±ã¤Ç¤ÎÂç³èÌö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç3¥¹¥¤¥ó¥°3HR¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¤Ê¡¡Î®ÀÐ¤À¤ï¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¶¥Áè¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¡¤Ý¤ó¤Ý¤óÂÇ¤Ä¤Ê¤¢¡×¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼Áª¼ê¤Ï³Î¤«¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Î±äÄ¹Àï¤Ç¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ð¤ó¤Ð¤óÊü¤Ã¤¿µ²±¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï23Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.197¤Ç47ËÜÎÝÂÇ¡£ÂÇÎ¨1³äÂæ¤Ç40È¯¤È¤¤¤¦»Ë¾å½é¤ÎÂçÄÁµÏ¿¤â¼ùÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë32ºÐ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Þ¥óË¤¤Î´°À®·Á¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Ç¯¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.248¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë