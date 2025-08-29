8月29日（金）9時00分にスタートした「Amazon スマイルSALE」に株式会社バッファローが参加。「おもいでばこ」など同社ストレージ製品をセール価格で販売している。

1TBのスティック型SSD「SSD-PUT1.0U3-B/N」は約14％OFFの1万1,880円に。6TBの外付け外付けHDD「HD-ACD6U3」は、10％OFFの1万9,780円となっている。

写真や動画を取り込める「おもいでばこ」もセール対象。容量2TBの「PD-2000-L」は10％OFFの4万3,020円で購入できる。

なお、Amazon スマイルSALEの終了日となる9月4日（木）以降も、同社は9月11日（木）23時59分までセール期間を継続するという。

セール名

Amazon スマイル SALE

セール期間

対象製品（一部）

Amazon スマイルSALE：8月29日（金）9時00分～9月4日（木）23時59分 バッファロー商品セール期間：8月29日（金）9時00分～9月11日（木）23時59分

・スティックSSD（1TB）「SSD-PUT1.0U3-B/N」

13,380円→11,880円（14.4%OFF）

・外付けHDD（CMR）「HD-ACD6U3」

21,980円→19,780円（10%OFF）

・NAS（ネットワーク対応HDD）（4TB）「LS720D0402/N」

30,500円→27,450円（10%OFF）

・おもいでばこ「PD-2000-L」（容量：2TB）

47,800円→43,020円（10%OFF）