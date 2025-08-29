明治は、今年発売50周年を迎える「きのこの山」において、過去に発売された期間限定フレーバーから、消費者投票で復活希望1位となった「きのこの山 バニラ」を「推しきのこの山味わいバニラ」として、9月2日から期間限定で発売する。

「きのこの山」50周年施策の一つとして「歴代きのこの山復活投票」を行い、最終投票数計10万票のうち、2.3万票を「きのこの山 バニラ」が獲得し、「みんなの推しきのこの山 No.1」に輝いた。途中経過では1位が「きのこの山 味わいキャラメル」、2位が「きのこの山 ティラミス味」だったものの、最終的には2位に約3千票の差をつけて「きのこの山 バニラ」が逆転勝利を収め、今回復活発売となった。





同商品は、マダガスカル産バニラシードを使用（製品中0.02％）したバニラ味のチョコに、カリッとしたココアクラッカーを合わせ、濃厚でコクのある味わいを楽しめる。投票サイトでは、「きのこの山」のキャラクター「きの山さん」が、各フレーバーをイメージしたイラストで登場した。投票数が増えると、イラストのキャラクターからAIが生成した人間のキャラクターに進化し「推し」として応援できたことから、パッケージには表彰ステージをデザインし、投票した消費者への感謝の気持ちを表現している。

同社はこれからも、「きのこの山」「たけのこの里」のコンセプトである「みんなに、おいしく、おもしろく」を実現するとともに、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月2日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp