福山雅治×有村架純が“叔父姪バディ”で真相を探る！映画『ブラック・ショーマン』場面写真11点解禁

福山雅治と有村架純が共演する映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）より、あらたな場面写真が一挙解禁となった。

■全員が嘘をついていそうな怪しい写真

鋭い観察力と巧みな話術に加え、高度なマジックテクニックにより真相を解明する主人公・神尾武史（福山雅治）や、武史に「詐欺師！」と言い捨てる神尾真世（有村架純）の写真が到着。

さらには、“叔父姪バディ”で真相を探るため様々な場所で捜査をしている武史と真世の写真や、武史の話術に困惑気味の表情を浮かべる真世の写真も解禁。

その他、真世の同級生で、漫画家として大成功を収めている釘宮（成田凌）、言い争いをしているような池永夫婦（生田絵梨花・森崎ウィン）、何やら怪しい雰囲気を醸し出している九重（岡崎紗絵）と杉下（犬飼貴丈）、悪いことを企んでいそうな柏木（木村昴）・原口（森永悠希）・牧原（ハナコ秋山寛貴）の姿も。

まさに全員が嘘をついていそうな真世の同級生たちの怪しい写真が揃った。

■映画情報

『ブラック・ショーマン』

9月12日（金）全国東宝系にて公開

出演：福山雅治 有村架純

成田凌 生田絵梨花 木村昴 森永悠希 秋山寛貴（ハナコ） 犬飼貴丈 岡崎紗絵

森崎ウィン 丸山智己 濱田マリ 伊藤淳史 生瀬勝久 仲村トオル

原作：東野圭吾『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫刊）

監督：田中亮

脚本：橋本夏

音楽：佐藤直紀

テーマソング：福山雅治「幻界」

配給：東宝

(C)2025映画「ブラック・ショーマン」製作委員会

