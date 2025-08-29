adieu（上白石萌歌） 新曲「元気？」がカンロ飴70周年ブランドムービー楽曲に！ブランドムービーも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

adieu（上白石萌歌）の新曲「元気？」がカンロ飴70周年のブランドムービー楽曲となることが決定した。

■adieuの新曲「元気?」は柴田聡子が楽曲提供

「元気？」は柴田聡子による楽曲で、「元気？」を使用したブランドムービーが、8月29日に公開された。

■adieu コメント

この度は、歴史あるカンロ飴さんのブランドムービーにadieuの楽曲を起用していただけたこと、心から嬉しく思います。

カンロ飴の魅力をより多くの方に届けるお手伝いができるよう、adieuらしく表現できたらいいなと思いました。

柴田聡子さんの書いてくださった「元気？」をはじめて聴いた時、コロコロと飴玉の転がるような軽やかで愛らしい曲だと感じました。

柴田聡子さんとの制作はこれが3度目ですが、柴田さんの紡ぐ言葉やメロディには、日常のふとしたシーンにほんのり光を当ててくれるような、そんなあたたかさがあるように思います。

この曲を耳にしたみなさんが、やさしく朗らかな気持ちに包まれますように。

