ÂæÉ÷¤ÎÌñÆü¡©¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×¤È¤Ï¡¡½©¤ÎÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦
¡ÖÆóÉ´½½Æü¡Ê¤Ë¤Ò¤ã¤¯¤È¤ª¤«¡Ë¡×¤Ï¡¢ÀáÊ¬¤äÅÚÍÑ¤ÈÆ±¤¸»¨Àá¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ËèÇ¯9·î1Æüº¢¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÏÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë°ð¤Ê¤ÉÇÀºîÊª¤ÎÈï³²¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀÎ¤«¤éÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ»°ÂçÌñÆü¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×¤Î°ÕÌ£¤äÍ³Íè¡¢É÷½¬¤äÌñÆü¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿¿Áê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»¨Àá¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×¤È¤Ï
¡ÖÆóÉ´½½Æü¡Ê¤Ë¤Ò¤ã¤¯¤È¤ª¤«¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÎñ¤Ç¤¢¤ë»¨Àá¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÆóÉ´½½Æü¤Ï¡¢Î©½Õ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ210ÆüÌÜ¤ÎÆü¤Ç¡¢¿·Îñ¤Ç¤Ï9·î1Æüº¢¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ1ÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤Ï8·î31Æü¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îº¢¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É°ð¤Î³«²Ö»þ´ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢É÷¿å³²¤Ë¤è¤ëÇÀºîÊª¤ÎÈï³²¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌñÆü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆóÉ´½½Æü°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÀÎ¤«¤éÇÀ²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿Æü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»¨Àá¤ÇÎ©½Õ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ220ÆüÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÆóÉ´Æó½½Æü¡Ê¤Ë¤Ò¤ã¤¯¤Ï¤Ä¤«¡Ë¡×¤È¡¢µìÎñ¤Î8·î1Æü¡Ê¿·Îñ¤Î8·î²¼½Ü¡Á9·î²¼½Üº¢¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÈ¬ºó¡Ê¤Ï¤Ã¤µ¤¯¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢»þ´üÅª¤ËÂæÉ÷¤¬Â¿¤¯ÇÀºîÊª¤ÎÈï³²¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¡ÖÇÀ²È¤Î»°ÂçÌñÆü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¨Àá¤Î°ìÍ÷
¡ÚÉ÷½¬¡¡ÛÉ÷¤òÄÃ¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÉ÷º×¡×
¤½¤ó¤ÊÆóÉ´½½Æü¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÉ÷¤òÄÃ¤á¤ÆËºî¤ò´ê¤¦¤¿¤á¤ÎÉ÷º×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¤½¤ÎÅÁÅý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢ÉÙ»³¸©È¬ÈøÄ®¤ÇËèÇ¯9·î1Æü¡Á3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ª¤ï¤éÉ÷¤ÎËß¡×¤Ç¤¹¡£¹¾¸Í¤Î¸µÏ½»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¹Ô»ö¤Ç¡¢¤ªÂ·¤¤¤ÎÍá°á¤äË¡Èï¤ÈÊÔ³Þ¤òÃå¤±¤¿ÍÙ¤ê¼êÃ£¤¬¡¢±´¤¤ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é³¹¤òÎý¤êÊâ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»³·Á¸©Ä«ÆüÄ®¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯8·î31Æü¤Ë¡ÖÂçÃ«É÷¿Àº×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¹¾¸Í¤ÎÊõÎñ»þÂå¤Îº¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ªº×¤ê¤Ç¡¢»³¼Ö¤¬³¹Ãæ¤òÎý¤êÊâ¤¡¢ºÇ¸å¤Ï²Ö²Ð¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ªº×¤ê¡×¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÊôÇ¼ÁêËÐ¤ä¿À¼Ò¤Ç¤Îµ§Ç°¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³¸©È¬ÈøÄ®¡Ö¤ª¤ï¤éÉ÷¤ÎËß¡×
¡ÚÉ÷½¬¢¡Û¡Ö³ù¡×¤¬É÷Èò¤±¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Ë¡©
É÷º×°Ê³°¤Ë¤â¡¢É÷¿å³²¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿É÷½¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö³ù¡×¤ò»È¤Ã¤¿É÷½ü¤±¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é³ù¤Ë¤ÏÉ÷¤òÄÃ¤á¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ù¤ò´È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÄí¤ä¸®Àè¤ËÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢¿ÀÌÚ¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÊýË¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¡¢ÃæÉôÃÏÊý¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÉ÷½¬¤¬ÅÁÅý¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸³ØºîÉÊ¡ÖÉ÷¤ÎËô»°Ïº¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×
¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×¤Ï¡¢Ê¸³ØºîÉÊ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢µÜÂô¸¼£¤Î¡ÖÉ÷¤ÎËô»°Ïº¡×¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÆóÉ´½½Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸ÅÍè¤è¤êÉ÷¤Î¿ÀÍÍ¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö»°Ïº¡×¤ÎÌ¾¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆóÉ´½½Æü¤Î9·î1Æü¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿Æü¤Î¤³¤È¡£Ã«Àî¤Î´ß¤Î¾®¤µ¤Ê¾®³Ø¹»¤Ë¡¢¹âÅÄ»°Ïº¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡Ã£¤Ï¡¢Èà¤òÉ÷¤ÎÀº¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉ÷¤ÎËô»°Ïº¡×¤¬²½¿È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È±½¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£»°Ïº¤È»Ò¶¡Ã£¤¬¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯ÅÙ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«½½Æü¤¢¤Þ¤ê¤¬²á¤®¡¢ÆóÉ´Æó½½Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¾¸å¤ÎÍò¤ÎÄ«¡¢»°Ïº¤ÏºÆ¤ÓÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢»°Ïº¤¬ËÜÅö¤ËÉ÷¤ÎÀº¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊª¸ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢µÜÂô¸¼£¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡Ã£¤¬°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë»°Ïº¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¤È¤¤Ë¶²¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤¬¤â¤¿¤é¤¹²¸·Ã¤È¶¼°Ò¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤È¶¦À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÉ÷¤ÎËô»°Ïº¡×¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È
¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×¤Îº¢¤ÏËÜÅö¤ËÂæÉ÷¤¬Â¿¤¤¡©
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤äÉ÷½¬¡¢Ê¸³Ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆóÉ´½½Æü¡×¤Îº¢¤ÏËÜÅö¤ËÂæÉ÷¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·îËè¤ÎËÜÅÚ¤Ø¤ÎÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¿ô¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢9·î¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅÚ¤Ø¤ÎÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¿ô¡ÊÊ¿Ç¯ÃÍ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤Ç»à¼Ô1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿ÂæÉ÷Èï³²¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ9·î¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢9·î¤ÏÆÃ¤ËÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤¬Â¿¤¯¡¢Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆóÉ´½½Æü¤Ï¡ÖÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂæÉ÷¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤Ç»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿ÂæÉ÷
ËÉºÒ¤ÎÆü¤â½Å¤Ê¤ë»þ´ü¡¡¼«Á³ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤òËº¤ì¤º¤Ë
ÆóÉ´½½Æü¤Î»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë9·î1Æü¤Ï¡¢¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ë¤âÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒ¤ÎÆü¤Ï¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢ËÌÎ¦ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ëÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÅì¤Ç¤âÉ÷¤¬¶¯¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤ÎÄ¾¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿²Ð»ö¤¬¶¯¤¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ä¾Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆóÉ´½½Æü¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢ËÉºÒ¤ÎÆüÀ©Äê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆóÉ´½½Æü¤Îº¢¤Ï¡¢É÷¤äÂæÉ÷¡¢ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¼«Á³ºÒ³²¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¿¼¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²áµî¤Î¶µ·±¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Æüº¢¤«¤é¤ÎËÉºÒ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆóÉ´½½Æü¡¢¤½¤·¤ÆËÉºÒ¤ÎÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤äÈòÆñ¾ì½ê¡¢Èó¾ïÍÑ¥°¥Ã¥º¤Î³ÎÇ§¡¢É÷¿å³²¤äÃÏ¿Ì¤Ê¤É¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É÷¿å³²¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
