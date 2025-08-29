[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇99銘柄・下落138銘柄（東証終値比）
8月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは263銘柄。東証終値比で上昇は99銘柄、下落は138銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は61銘柄。うち値上がりが11銘柄、値下がりは44銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は420円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 1518 +300（ +24.6%）
2位 <4833> Ｄｅｆコン 277 +51（ +22.6%）
3位 <4587> ペプドリ 1800 +299.5（ +20.0%）
4位 <3157> ジオリーブＧ 1440 +235（ +19.5%）
5位 <5247> ＢＴＭ 1002 +150（ +17.6%）
6位 <4440> ヴィッツ 1609 +200（ +14.2%）
7位 <1757> 創建エース 6.7 +0.7（ +11.7%）
8位 <3929> Ｓワイヤー 281 +29（ +11.5%）
9位 <5967> ＴＯＮＥ 617 +56（ +10.0%）
10位 <6173> アクアライン 340 +27（ +8.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4369> トリケミカル 2888.8 -381.2（ -11.7%）
2位 <2438> アスカネット 380 -34（ -8.2%）
3位 <3031> ラクーンＨＤ 674 -50（ -6.9%）
4位 <8918> ランド 8.5 -0.5（ -5.6%）
5位 <2345> クシム 322 -17（ -5.0%）
6位 <6072> 地盤ＨＤ 154 -7（ -4.3%）
7位 <7865> ピープル 550.1 -21.9（ -3.8%）
8位 <3810> サイステップ 395 -15（ -3.7%）
9位 <9610> ウィルソンＷ 230.5 -8.5（ -3.6%）
10位 <4316> ビーマップ 1478 -44（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8267> イオン 1796 +9.0（ +0.5%）
2位 <4911> 資生堂 2414 +8.0（ +0.3%）
3位 <4568> 第一三共 3539 +10.0（ +0.3%）
4位 <4901> 富士フイルム 3518 +7.0（ +0.2%）
5位 <7201> 日産自 333 +0.6（ +0.2%）
6位 <6723> ルネサス 1770 +3.0（ +0.2%）
7位 <2914> ＪＴ 4695 +7（ +0.1%）
8位 <9434> ＳＢ 228.5 +0.3（ +0.1%）
9位 <6326> クボタ 1727.1 +1.6（ +0.1%）
10位 <9432> ＮＴＴ 155.9 +0.1（ +0.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8035> 東エレク 20450 -215（ -1.0%）
2位 <5713> 住友鉱 4001.2 -33.8（ -0.8%）
3位 <4751> サイバー 1780 -15.0（ -0.8%）
4位 <6920> レーザーテク 15540 -115（ -0.7%）
5位 <5332> ＴＯＴＯ 3805 -28（ -0.7%）
6位 <6526> ソシオネクス 2850 -20.0（ -0.7%）
7位 <8053> 住友商 4120 -27（ -0.7%）
8位 <6857> アドテスト 11600 -75（ -0.6%）
9位 <8002> 丸紅 3361 -21.0（ -0.6%）
10位 <2432> ディーエヌエ 2225 -12.5（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
