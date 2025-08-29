　8月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは263銘柄。東証終値比で上昇は99銘柄、下落は138銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は61銘柄。うち値上がりが11銘柄、値下がりは44銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は420円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　 1518　　+300（ +24.6%）
2位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　277　　 +51（ +22.6%）
3位 <4587>　ペプドリ　　　　　 1800　+299.5（ +20.0%）
4位 <3157>　ジオリーブＧ　　　 1440　　+235（ +19.5%）
5位 <5247>　ＢＴＭ　　　　　　 1002　　+150（ +17.6%）
6位 <4440>　ヴィッツ　　　　　 1609　　+200（ +14.2%）
7位 <1757>　創建エース　　　　　6.7　　+0.7（ +11.7%）
8位 <3929>　Ｓワイヤー　　　　　281　　 +29（ +11.5%）
9位 <5967>　ＴＯＮＥ　　　　　　617　　 +56（ +10.0%）
10位 <6173>　アクアライン　　　　340　　 +27（　+8.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4369>　トリケミカル　　 2888.8　-381.2（ -11.7%）
2位 <2438>　アスカネット　　　　380　　 -34（　-8.2%）
3位 <3031>　ラクーンＨＤ　　　　674　　 -50（　-6.9%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　8.5　　-0.5（　-5.6%）
5位 <2345>　クシム　　　　　　　322　　 -17（　-5.0%）
6位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　　154　　　-7（　-4.3%）
7位 <7865>　ピープル　　　　　550.1　 -21.9（　-3.8%）
8位 <3810>　サイステップ　　　　395　　 -15（　-3.7%）
9位 <9610>　ウィルソンＷ　　　230.5　　-8.5（　-3.6%）
10位 <4316>　ビーマップ　　　　 1478　　 -44（　-2.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8267>　イオン　　　　　　 1796　　+9.0（　+0.5%）
2位 <4911>　資生堂　　　　　　 2414　　+8.0（　+0.3%）
3位 <4568>　第一三共　　　　　 3539　 +10.0（　+0.3%）
4位 <4901>　富士フイルム　　　 3518　　+7.0（　+0.2%）
5位 <7201>　日産自　　　　　　　333　　+0.6（　+0.2%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　　 1770　　+3.0（　+0.2%）
7位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4695　　　+7（　+0.1%）
8位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　228.5　　+0.3（　+0.1%）
9位 <6326>　クボタ　　　　　 1727.1　　+1.6（　+0.1%）
10位 <9432>　ＮＴＴ　　　　　　155.9　　+0.1（　+0.1%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8035>　東エレク　　　　　20450　　-215（　-1.0%）
2位 <5713>　住友鉱　　　　　 4001.2　 -33.8（　-0.8%）
3位 <4751>　サイバー　　　　　 1780　 -15.0（　-0.8%）
4位 <6920>　レーザーテク　　　15540　　-115（　-0.7%）
5位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 3805　　 -28（　-0.7%）
6位 <6526>　ソシオネクス　　　 2850　 -20.0（　-0.7%）
7位 <8053>　住友商　　　　　　 4120　　 -27（　-0.7%）
8位 <6857>　アドテスト　　　　11600　　 -75（　-0.6%）
9位 <8002>　丸紅　　　　　　　 3361　 -21.0（　-0.6%）
10位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2225　 -12.5（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

