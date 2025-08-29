カネボウ化粧品は、トータルメイクアップブランド「LUNASOL（ルナソル）」から、4色セットアイシャドウ「ルナソル アイカラーレーションN 15 Flawless Clarity」とミニサイズの「ルナソル フェザリーディファイニングマスカラ 01 Black Spinel」がセットになった「ルナソル アイカラーレーションN 15 キット」を9月5日に限定発売する。

さらに、ルナソルの4色セットアイシャドウ「ルナソル アイカラーレーション」の人気色7種がパッケージも新たに「ルナソル アイカラーレーションN」として登場。同日9月5日に発売する。



「ルナソル アイカラーレーションN15キット」

「ルナソル アイカラーレーションN 15 キット」は、解き放たれるきらめき。凛とした輝き。ダイヤモンドのようにドラマティックに立体感をもたらし、まばたきするたび、光がこぼれる4色セットアイシャドウと、濡れ羽のようにしなやかに、長く、濃く、クリアな色ツヤがまつ毛一本一本をコーティングし、まつ毛の存在感を自然に印象づけるマスカラのミニサイズがセットになって登場する。4色が調和し高め合いながら肌に寄り添って奥行きを生み、鮮烈な透明感を演出。まばゆさに魅せられ、吸い込まれるようなまなざしへ導く。

［小売価格］8250円（税込）

［発売日］9月5日（金）

カネボウ化粧品＝https://www.kanebo-cosmetics.co.jp