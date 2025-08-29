古今東西・画家の人気投票がおこなわれたら、最上位にランクイン間違いなしなのがモネである。日本でこよなく愛される印象派の巨匠の、晩年の創作に焦点を当てた展覧会が開かれている。豊田市美術館での「モネ 睡蓮のとき」。

【画像】“視力を奪う病”におかされ、戦争の影に苦しみながら…モネが描き遺した「睡蓮」の絵を一気に見る



クロード・モネ《睡蓮、夕暮れの効果》1897 年 油彩／カンヴァス マルモッタン・モネ美術館、パリ

© musée Marmottan Monet / Studio Christian Baraja SLB

印象派の旗手から「庭の画家」へ

クロード・モネは19世紀半ばにフランスで生まれ、港町ル・アーヴルで育つなかで画家を志し、パリで修行時代を送った。そうして20代から30代にかけてルノワールら仲間とともに、「光」「瞬間」「鮮やかな色彩」「同時代の日常風景」に着目した絵画を確立。印象派という名の美術史を画する潮流を生み出した。

40歳を過ぎてからは、パリ近郊の小村ジヴェルニーに移り住み、自庭の光景を飽かず描き続ける。とりわけ熱心に写したのは、睡蓮が浮かぶ池の水面だった。

本展が集中して取り上げるのは、この睡蓮のイメージである。モネの画業の晩年に現れ、一躍トレードマークとなった睡蓮のモチーフはどう生まれ、展開していったのか。多くのモネ・コレクションを持つパリ・マルモッタン美術館や日本国内の所蔵作品によって、綿密にたどることができる。

会場は5つのセクションに分かれている。「第1章 セーヌ河から睡蓮の池へ」では、50代になったモネが水辺の光景に心奪われていく過程を見る。自邸近くのセーヌ河支流の日の出風景や、夕暮れの柔らかい光に映える睡蓮の花を描いた作品は、優美な色彩を湛えている。花弁など描かれたモノのかたちがまだはっきりしているのが、この時期の作品の特徴だ。

「第2章 水と花々の装飾」は、自邸の池のまわりに咲く花々を描いた作品を集めている。一方で「第3章 大装飾画への道」には、睡蓮の葉や花が浮く水面に、周囲の木々や雲の映り込んだ作品が並ぶ。これらの作品はいずれも、モネが長年にわたり追い求めた「大装飾画」計画のために描き継がれていたものである。

大装飾画とは、広い楕円形の部屋の壁面を、睡蓮の池を描いた巨大なパネルがぐるりと覆い、足を踏み入れた鑑賞者が無限の水の広がりに包まれ、静かに瞑想できる空間をつくる構想のこと。計画は紆余曲折を経ながらも、最終的にはパリ・オランジュリー美術館で実現されることとなった。現在も同美術館では当初の構想通りのかたちで、睡蓮の大装飾画を観ることができる。

枝垂れ柳に託した想い

「第4章 交響する色彩」にも、モネの庭の光景を描いた作品群が並ぶものの、ここでは激しくドラマチックな色彩を持つものが多く見られる。晩年のモネは白内障を患い色覚が変容しており、その影響があるのかもしれない。

最終章の「エピローグ さかさまの世界」は、水とその反映のみを描いて美しくも不思議な世界をつくり出すモネの到達点をいまいちど目に焼き付けられるよう、1916〜19年頃に手がけられた《睡蓮》が壁に掛かる。

同じ空間にもう一点、《枝垂れ柳と睡蓮の池》も置かれている。水辺に一本の枝垂れ柳が立っており、枝が水面に垂れかかる絵だ。画面から凛とした力強さとともに、そこはかとない哀しさを感じさせるのは、フランスにおいて枝垂れ柳が、首を垂れて涙を流すかのような姿ゆえ死や服喪、悲しみの象徴とされてきたからだ。モネもこの樹木に、切実な気持ちを託している。

同作品が描かれたのは1916〜19年頃のこと。欧州は第一次世界大戦のさなかである。モネは直接に戦争をテーマとした絵などは描かなかったが、自身の作品に揺れる心情をそっと溶け込ませていたのだった。

第一次世界大戦が始まった1914年、モネは手紙にこう書き記している。

「大勢の人々が苦しみ、命を落としている中で、形や色の些細なことを考えるのは恥ずべきかもしれません。しかし、私にとってそうすることがこの悲しみから逃れる唯一の方法なのです。」

自分で築いた庭のなかで、ひたすら睡蓮の浮かぶ水面を見つめ描くことを通して、モネは自身の生きた時代や社会ともしっかり向き合っていたのだ。

優しくも革新的なモネの絵画

モネの描く睡蓮の絵画は、観る者の眼と心にすっと染み込む優しさを湛えているけれど、じつはアートとしてかなり実験的かつ挑戦的なものでもある。

モネによる水面や睡蓮は強い光に照らされ、ものの形が半ば溶け出しており、あらかじめ睡蓮の絵だと知らなければ、何を描いているのかよくわからない。観る側は思考停止となって、ただ色の乱舞を見つめるだけだ。

しかし慣れてくると、意味に捉われずただ画面に没頭できるのが快くなる。描かれている対象は何？ 表現されているテーマは？ などと考えてみても無駄と悟り、心を無にして美しい光と色の渦のなかに浸っていたいと思わせる。

「見ること」のみに集中するこうした絵の見方は、モネ以前にはあまりなかったことだ。それまでの伝統的な西洋絵画といえば、画面のなかに読み取るべき意味やストーリーが、きちんと描き込まれていたものである。描き方にしても、線遠近法など歴史的に積み重ねられてきた、確固たる思想や理論に則るのが常だった。

モネの睡蓮は、そうした西洋絵画の常識を軽々と乗り越えて、画面から色や形の印象のみ受け取ればじゅうぶんということにしてしまった。モネによって絵画表現は、従来よりもずっと軽やかなものになった。

20世紀になると、意味やストーリーはおろか具体的なかたちすら持たない、抽象絵画なるものが登場するが、この先駆となったのはモネの晩年の絵画だったのである。

ひたすら見入ってしまう美しさと、歴史を動かすほどの革新性を併せ持ったモネの睡蓮シリーズに、身も心も浸ってみたい。

INFORMATIONアイコン

モネ 睡蓮のとき

6月21日〜 9月15日

豊田市美術館

https://www.museum.toyota.aichi.jp/

（山内 宏泰）