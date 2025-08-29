シャープは、水なし自動調理鍋「ヘルシオ ホットクック」専用別売アクセサリー「もっとクック」1.6Lタイプ（2〜4人用）用＜TJ−U1A＞を発売する。

「ホットクック」は、材料や調味料を入れてボタンを押すだけで、手軽に健康調理を実現する自動調理鍋。ハイエンドモデルのproシリーズは、「まぜ技ユニット」を付属。加熱の進行に合わせて最適なタイミングで、菜箸のように食材をかき混ぜるので、自動でおいしく仕上がる。

「もっとクック」は、2.4Lタイプ（2〜6人用）の「ホットクック」向けに2023年10月から販売を開始し、好評を得ているとのこと。「ホットクック」で細かな食材などを調理する際、「まぜ技ユニット」と付け替えて使用する。先端に搭載した「ヘラ」が、まるで木ベラやゴムベラで丁寧に混ぜたときのように、自動で食材を鍋底からかくはん。みじん切りの野菜や小さな粒のスパイス、さらにはとろみのある食材まで、しっかりとかき混ぜながら調理ができる。

今回、新たに1.6Lタイプ（2〜4人用）用の「もっとクック」を開発した。1.6Lタイプの内鍋にヘラ部分が沿う形状に設計している。

同機の発売に合わせ、「もっとクック」専用の新メニュー（「もっとクック」専用メニューは、「ホットクック」本体に「もっとクック」を登録のうえ、利用してほしいのこと。メニューをダウンロードする際は、「ホットクック」本体を無線LANに接続してほしいという。新メニューは2.4Lタイプ用でも利用できる）も開発。「豆腐のきのこあんかけ」や「さけときのこのマヨネーズしょうゆ炒め」のほか、南インド料理店「エリックサウス」総料理長の稲田俊輔氏監修の「無水チキンマサラカレー」など、7つの新メニューを提供する。豆腐や魚などのやわらかい食材も上手に仕上げる。火加減の調整や調理時間の設定も不要で、自宅にいながら簡単に専門店のような本格的な味を楽しめる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月18日（木）

