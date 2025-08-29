「彼らはマシンの違いを理解していなかった」角田裕毅の“衝撃証言”　レッドブル上層部に心境吐露「考えは全くわからない」

マシンの抱える課題に持論を口にした角田(C)Getty Images

F1の名門レッドブルで苦闘が続く角田裕毅が放った“証言”が話題となっている。

発端となったのは、現地時間8月29日から行われるオランダGPを前にした英衛星放送『Sky Sports』などのインタビューでのコメントだ。「もっと実力を見せないといけない」と残り10戦への意気込みを語った角田は、ポツリとこう漏らしたのだ。

【動画】フェルスタッペンに迫った好レース 角田裕毅の快進撃を見る

「おそらく彼ら、特にヘルムート（・マルコ博士）は、マシンのパッケージの違いと言う部分で、僕とマックス（・フェルスタッペン）の間にある違いをあまり認識していなかったんだ」

エースとの待遇の「差」は、かねてから問題視はされてきたことだった。今年7月に更迭されたクリスチャン・ホーナー代表時代からレッドブルは、フェルスタッペンにマシンアップデート（改良）を集中投入。角田に対しては旧式パーツが与えられるレースが大半だった。

無論、それだけがレッドブル昇格以降12戦で7ポイントという低調なパフォーマンスの原因というわけではない。しかしながら、与えられたアップデートの違いを幹部、それも発言権を持つチームの重鎮であるマルコ博士が「理解していなかった」というのは驚きである。