「テレビは見れていませんが、『鬼滅の刃』は全巻読破しました。好きなキャラクターは、猗窩座です」

【画像】「少年マンガらしい」ポーズを決める猗窩座

岸田文雄元総理がXにそう投稿したのは2021年9月25日、『劇場版鬼滅の刃 無限列車編』がテレビで初放送された日の深夜のことだった。興行収入400億円という未曽有の記録を打ち立てた作品への言及だが、それに対するリプライは必ずしも好意的なものだけではなかった。「あんな卑怯なやつ好きなんだ」「総理になっても弱者を淘汰しないで欲しいです」という反応に対し別のファンが「原作を読んでくれ。俺はただそれだけを言うよ」と返し、いささかリプライ欄は荒れ気味になっている。

『無限列車編』から『無限城編』に繋がる猗窩座の物語

『無限列車編』の観客総動員は2897万人。それに対して原作の発行部数は1巻あたり713万部と言われているから、映画は見たけれどその先の原作を読んでいないという人の方が多いことになる。アニメで『無限列車編』までを見た観客と、その先の原作まで読んだ観客で猗窩座というキャラクターへの印象がまったく違うというのは、『劇場版鬼滅の刃 無限城編第一章 猗窩座再来』が公開された今なら誰もが納得できるのではないだろうか。

今回の映画は、前作『無限列車』で「弱者には虫唾が走る」と言い放ち、炎柱・煉獄杏寿郎を殺した猗窩座の人間時代の悲しい過去とその最後が描かれる内容だからだ。それを知っているかいないかで、元総理が猗窩座を好きなキャラクターにあげることの意味はまったく変わってくる。



画面上部左側が猗窩座 『鬼滅の刃』公式Xアカウントより

いわば『無限列車編』と『無限城編』という2本の映画作品は猗窩座というキャラクターの勝利と敗北を描く表裏一体、前編後編のようになっていて、今回は猗窩座の正体が明かされ決着がついた形になる。

『鬼滅の刃』という作品において、鬼との戦いはその一人一人が現代社会の隠喩であるかのように、意味を持っている。魘夢（えんむ）は洗脳と仮想現実。堕姫と妓夫太郎は貧困と差別。今作『無限城編』でも描かれる上弦の鬼・童磨と女性隊士である胡蝶姉妹の死闘は、まるで女性への暴力に対する抵抗と怒りを象徴するかのようだ。

猗窩座が象徴するものは「力への意志」ということになるだろう。前作『無限列車編』で猗窩座は煉獄杏寿郎と力についての対話を交わし、「お前も鬼にならないか？」という有名なセリフを吐き、煉獄はそれを拒否して人間として死んでいく。「強さというものは肉体に対してのみ使う言葉ではない この少年は弱くない 侮辱するな」「老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ」猗窩座に対して答える煉獄の言葉は『鬼滅の刃』という作品を象徴する屈指の名場面として語り継がれている。

少年漫画の主人公なのに…炭治郎は戦うことを楽しまない

『鬼滅の刃』という作品が少年漫画として異質なのは、力についての距離感である。「へへへ…おめえどうしようもねえぐらい悪いやつだけどさあ…ウデはすげえから オラわくわくすんだ！」という『ドラゴンボール』の台詞に象徴されるように、多くの少年漫画において力は生命力の象徴である。それは悪いことではなく、戦闘シーンから凄惨な憎悪や暴力の匂いを薄め、代わりにスポーツのように力を競いあう楽しさを持ち込んだ鳥山明ら天才漫画家たちの発明だ。時には昨日の敵が今日の友になり、より大きな新しい敵に立ち向かう。それが「努力・友情・勝利」という有名な少年ジャンプのテーゼである。

だが、『鬼滅の刃』の主人公・炭治郎にとって戦うことはスポーツではない。物語の冒頭から無惨の圧倒的な暴力によって家族を虐殺され、妹を鬼に変えられるという強烈な被害体験があり、「生殺与奪の権を他人に握らせるな」という冨岡義勇の名台詞に叱咤され、「力から尊厳を守るための力」を必要悪として獲得していく。作品全編を通じて、炭治郎は戦いを楽しむことがない。戦闘の最中に湧き上がる闘志に思わず不敵に笑ったり、強敵の出現に喜びを感じたりする描写は炭治郎にはないのだ。

「海賊王に俺はなる」という、『ONE PIECE』のルフィの台詞に象徴される自己実現、夢も炭治郎にはない。確かに炭治郎は強く成長するが、その代償として体には呪いのように痣が浮かび上がり、長くは生きられない命の代償を払う。『もののけ姫』のアシタカが呪いと引き換えに力を手に入れるのにも似て、炭治郎の力は「死への一里塚」なのだ。

もちろん少年ジャンプの歴史にはさまざまなジャンルの作品があり、近年でも『魔人探偵脳噛ネウロ』『DEATH NOTE』などダークな作風なものも多くあるので、すべてがルフィや悟空のような陽性の主人公であるわけではない。だが、小学校低学年から大人まで、ここまでの国民的規模でヒットした少年漫画作品が、これほど陰鬱で悲壮なトーンで描かれているのは異例だ。

喜怒哀楽の感情で言えば、メジャーヒットの条件であるはずの「喜・楽」よりも「怒りと哀しみ」に圧倒的に比重を置いた陰惨な悲劇であるにもかかわらず、幼児から大人まで宮崎アニメすら超えるような広い支持を獲得したのが『鬼滅の刃』そして炭治郎という主人公の異質さである。

※以下2段落、少し原作ネタバレ注意※

『無限城編 第一章』よりさらに先、原作の最終巻で珠代が最強の敵・無惨を嘲笑するかのように言ってのける台詞は、まさに鬼殺隊にとって戦いとはなんなのかを鮮やかに説明している。

「お前を殺す為にお前より強くなる必要はない お前を弱くすればいいだけの話 お前が生きる為に手段を選ばないように 私も……私たちもお前を殺す為に手段を選ばない」

「最強になる」「もっと強い相手と戦う」ことなど炭治郎たちにとってまったく意味がないのである。巨大な力とは暴力であり、それを封じるためにあらゆる力を用いる。しばしば少年漫画には「相手を倒して乗り越えれば殺す必要はない」というヒーローの倫理が描かれるが、鬼殺隊という名前が象徴するように、『鬼滅の刃』において戦いとは徹頭徹尾、相手を抹殺することなのだ。

「手段を選ばない」の極北が『無限城編』の前にテレビアニメで描かれた産屋敷耀哉の自爆攻撃である。あえて鬼舞辻無惨を病床の自分の元に引き寄せ、家族もろとも屋敷を爆薬で吹き飛ばすという衝撃的な戦術は、これまで少年漫画で描かれてきた「仲間を守るためにとっさに命を投げ出す」という自己犠牲とは本質的に違う。完全に計画された自爆テロであり、巻き添え被害すら厭わず敵を抹殺する冷酷な暗殺作戦なのだ。

“バトル漫画の論理”で生きているのは、実は猗窩座のほう

鬼殺隊は少年漫画の華である「一対一の対決」にまったくこだわらず、弱者が圧倒的な強者の暴力に対抗するために手段を選ばない。毒殺に爆殺、剣を交える時も集められるだけの人数を集めて集団で襲い掛かり、あらゆる手段で敵を葬り去るというリアリズムは正義のヒーローというより、政治結社による暗殺に近いのである。『鬼滅の刃』において戦闘は「バトル」でも「スポーツ」でもないのだ。

実は、いわゆる少年漫画に近い「バトルの論理」で動いているキャラクターは猗窩座の方なのである。もちろん弱肉強食を公然と宣言するその思想は悪役そのものであり、煉獄杏寿郎や炭治郎たちに強く否定される。だがその一方で猗窩座は、無惨の不興を買っても女性を決して殺そうとはしない。戦い続けること、強くなり続けることに価値を置き、至高の領域を目指す。それはバトル少年漫画の理念を擬人化した存在のように見える。

北欧神話に『ヴァルハラ』という天国の概念がある。戦闘で死んだ勇敢な戦士たちのみがワルキューレによって導かれる魂の宮殿では、戦士たち同士が来るべき神の戦争にそなえてお互いに殺し合い、日が暮れると死者は復活し傷は癒え、そして次の朝にはまた永遠の殺し合いを始めるのだ。

「死んでもすぐに生き返り、戦い続けるなんてまるであの作品じゃないか」と、いくつかの少年漫画の名作が思い浮かぶ人もいるだろう。北欧神話を信仰するヴァイキングたちにとっては、平和ではなく永遠の戦争こそが天国だったのである。

鬼になった猗窩座は、戦い続ける天国ヴァルハラの中にいる。そこは年老いることもなく、傷は癒えさらに強くなる、永遠の少年期を生きるバトル漫画の理想郷とも言っていい。

だからこそ猗窩座は煉獄杏寿郎に「お前も鬼にならないか」と呼びかけるのである。それは甘言でも策略でもない。猗窩座は心から強敵である煉獄杏寿郎の死を惜しみ、「俺と永遠に戦い続けよう」「死ぬ……！ 死んでしまうぞ杏寿郎 鬼になれ！！ 鬼になると言え！！」と何度も説得するのだ。それは「戦ってお互いを尊敬し、心が通じ合えば殺す必要はない、昨日の敵が今日の友になる」という少年漫画のロジックを裏返したような悲痛な呼びかけである。

だが煉獄杏寿郎は猗窩座の説得を拒否し死んでいく。『鬼滅の刃』という作品世界において、人間が受けた傷はそのまま傷跡や欠損として残り、死者は二度と蘇ることがない。煉獄杏寿郎が鬼にならないのは、猗窩座たちの世界に弱者がいないからである。『お前は選ばれし強き者なのだ』と猗窩座に呼びかけられた煉獄杏寿郎の脳裏には「お前が人よりも強く生まれたのは弱き人を助けるためだ」という亡き母の思い出と言葉がよみがえる。

「選ばれし屈強な戦士たちのみが入ることを許される天国」であるヴァルハラには、女性も子供も老人もいないのである。そこは永遠の少年たちだけの天国なのだ。煉獄杏寿郎を葬り去った猗窩座は、皮肉にも『無限城編 第一章』で炭治郎たちによってそのことを思い出す。自分にかつて狛治（はくじ）という名前があったこと、老いた父親や病弱な恋人、自分を導いてくれた師のこと。働くことができなかった父も、病に伏せる恋雪も、戦い続ける天国ヴァルハラに入ることができない人々である。

あともう一歩で不死の存在になりえた猗窩座は、恋雪のいない世界、戦士だけの天国を拒絶し自ら死んでいく。それはかつて自分の説得を拒否して死んでいった煉獄杏寿郎に、魂の領域で猗窩座が敗れ去る瞬間である。と同時に、『鬼滅の刃』という作品が「戦えない人々」に向ける視線を描いた象徴的なシーンになっている。

岸田元総理の心に響いたのは、どの言葉だったのか

未曽有の大ヒットを記録したから『鬼滅の刃』が他の少年漫画より優れていると主張するつもりはない。尾田栄一郎は2022年、劇場版映画『ONE PIECE FILM RED』にウタという少女を登場させ、永遠の少年のように自由な海賊たちの外部で踏みつけにされる弱者の代弁者、作品へのアンチテーゼを自ら問いかけた。

鳥山明もまた自らが脚本を書いた劇場映画『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』の中で悟空とベジータの決闘という花形のビッグマッチを遠景に押しやり、ピッコロを中心にこれまでと違う感触の物語を描いている。世界が驚き悲しんだ鳥山明の訃報は、『SAND LAND』の劇場映画化などを経て、新たな鳥山明世界が語られ始めた矢先のことだった。『鬼滅の刃』はそうした、少年漫画が次のステップに進む価値観の転換期を予言するように生まれた作品なのかもしれない。

『鬼滅の刃』にも、スポーツ的バトル漫画の文法から踏み出したからこそ、剥き出しの殺し合いを描く暗い面がある。踏みつけられた弱者の痛みを知る鬼殺隊の隊士たちの憎悪と殺意は深く、鬼舞辻無惨に炭治郎が言い放つ「お前は存在してはいけない生き物だ」という言葉がネットで軽々しく意見の合わない他人に引用されるのを見ると背筋が寒くなることもある。

だがその一方で、『鬼滅の刃』がこれまでの少年漫画が描かなかった人々を描き、より広い読者を獲得してきたこともまた事実だ。『鬼滅の刃』の特徴のひとつは、キャラクターの一人一人の背景にある貧困や差別、暴力という社会的要因が念入りに描かれることである。これまでの少年漫画にもそうした背景を持つ物語はあったが、21世紀も4分の1に近づいたこの時代に「悲しみと怒り」の少年漫画に地鳴りするような巨大な国民的共感が寄せられるのは、やはり社会の変化を思わざるをえない。単にストーリーテリングの技巧として貧困や差別を配置しているのではなく、切実な動機で描かれ、切実に読み共感されている物語に思えるのだ。

だから岸田元総理が猗窩座という複雑なキャラクターに思いを寄せる理由は、彼らの政治の下で生きる国民としてもう少し聞きたいところでもある。「淘汰されるのは自然の摂理だ」「病で苦しむ人間は何故いつも謝るのか」元総理の心に響いたのは、どちらの猗窩座の言葉だったのだろうか。

（CDB）