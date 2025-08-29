TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾å¹Ä¤´É×ºÊ ÀÅÍÜÀè¤Î·Ú°æÂô¤«¤éµ¢µþ¡¡¥­¥ã¥Ù¥ÄÈª¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç»¶ºö¤â¡¡Ë¬Ìä¤Ï16²óÌÜ

¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ï¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢Áë¤ò³«¤±¤Æ²ñ¼á¤·¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤ËÌá¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤´É×ºÊ¤ÏÀÅÍÜ¤Î¤¿¤á¡¢º£·î21Æü¤«¤éÄ¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅþÃå¤ÎºÝ¤Ï±Ø¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçÆü¸þ³«ÂóÃÏ¡×¤Î¥­¥ã¥Ù¥ÄÈª¤â»¶ºö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ
¡ÖÏª¤¬¹ß¤ê¤Æ¡×
¾å¹Ä¤µ¤Þ
¡ÖÏª¤Ê¤Î¤«¡¢¿å¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Í¡£¤³¤ÎÊÕ¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Þ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×

91ºÐ¤Î¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÏÀè·î¡¢¿´Â¡¤Ë¡Ö¾å¼¼À­ÉÔÀ°Ì®¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Í½ÄêÄÌ¤êÀÅÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Î·Ú°æÂôË¬Ìä¤Ï16²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£