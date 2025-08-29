神奈川県鎌倉市にある材木座海岸。きれいな砂浜が広がり、風光明媚な鎌倉を代表する観光スポットだが、そこでは一風変わった光景を目にすることができる。材木座海岸の東側、ちょうど逗子市との境にある海岸の一画には潮位変動によって姿を現す謎の島がある。

最も潮位が高くなる大潮の満潮時は何の変哲もない海が広がっているのだが、干潮に近づくにつれ、辺り一面に大小不揃いの岩で構成されたゴロタ浜が露出するのだ。



謎のゴロタ浜

このゴロタ浜が地図上では和賀江島と記されているが、砂浜の並びに突如現れるゴロタ場が島だと理解するのは少々難しい。

そもそもここを知ることになったのは、神奈川県で穴釣りスポットを探していたことがきっかけ。干潮時に露出したゴロタ浜で釣りが楽しめると紹介されていた。しかし、釣りそのものよりも、この、局所的に集められた謎のゴロタが気になってしょうがない……。

一体なぜこの一画にだけゴロタが敷き詰められているのだろうか？

砂浜に突如現れる謎の島の正体とは…

調べてみると材木座海岸は鎌倉時代、海運が栄えるなかで浅瀬であることから荷下ろし中の事故が多発したり難破する船舶も多かったそう。1232年に状況を改善すべく、勧進聖の往阿弥陀仏が北条泰時の協力を得て、伊豆石を集めて築港を建設したことがわかった。

源実朝が宋（中国）に渡る計画を立てた際、大きい船を完成させたが遠浅のため進水できなかったという話があるほど当時は遠浅であることが深刻な問題であったのだろう。

建設後は鎌倉時代の海運の拠点となり、物流を支えることになった。記録を遡ると、修復を繰り返しながら、少なくとも600年は港として利用されていたそうだ。しかし、現在では、ご覧の通り崩れた石垣が残るだけで港としての役割は終えている。

干満で見え隠れする和賀江島は800年前にできた港湾施設であり、干潮時にその往時の姿を見せていたのだった。

ただ穴釣りができる釣り場を探していたら、奇遇にも日本に現存する最古の港湾遺跡がヒットしたわけだ。本題はここから。はたして和賀江島ではどんな魚が釣れるのだろうか？

ゴロタ浜が露出する時間に合わせて釣りに向かった。

制限時間はわずか4時間ほど

潮位によって島の露出時間が変わるわけだが、筆者が訪れた日は2025年5月13日。この日は大潮で最干潮時刻が12時9分となっている。9時には現場に待機し、様子をみると、和賀江島の先端はすでに露出していたが、まだ渡れる状況ではなかった。

10時まで待って完全に地続きになったところで先端へ向けて出発した。実際に歩いてみると遠目で見るより岩は大きく、それぞれに隙間があって不安定だった。さらに岩の表面はほとんど海中に浸かっているため海藻が生い茂っている。

やっとの思いで先端まで辿り着いたのだが、ここで安心してはいけない。釣りを開始する前にもう一度潮見表で上げ潮の時間を確認する。最干潮の2時間前にエントリーできたので、帰りも干潮時刻から2時間を目安に、14時前後には撤収できるようアラームをセットした。先端から水没するなら上げ潮の様子をみて引き返せばよいが、先端が一番海抜が高いため油断していると島に取り残されてしまう。

釣り竿不要の穴釣り仕掛けで魚を狙う

ゴロタ浜の穴釣りは岩と岩の隙間に隠れる魚を狙う。言ってしまえば島全体がポイントで無限穴釣り場なわけだ。

制限時間があるため、釣り竿を使って一つ一つ穴を攻めている時間はない。効率を重視して和賀江島の穴釣りに特化した仕掛けを用意してきた。

ワイヤーをベースにオモリと針が一体になった仕掛け。

仕掛けを穴に入れたときの目印になるよう持ち手には蛍光カラーのフロートを取り付けた。これを複数用意して一度に狙える穴を増やし、釣りの効率化を図る作戦だ。

餌は定番のアオイソメを用意した。仕掛けに餌を付けて一本ずつ穴に投入していく。

全て仕掛けたところでアタリを待つ。するとフロートがピクピクと上下し海中に引きずり込まれそうになる。

慌てて仕掛けを持ち上げるとカサゴがヒット。小さなカサゴだがアタリが視覚で楽しめるのと、抜き上げるときのダイレクトな引きからはサイズ以上の釣り味が楽しめる。

3分ほどアタリがなければ新しい穴に入れなおす。すると面白いほどアタリがでる。抜き上げるとまたしてもカサゴ。

狭い穴に潜めるサイズなので大型は期待できないが、子供も飽きずに楽しめるほどアタリの数は多い。想像以上に穴が深く、仕掛けが見えなくなるほど海中に引き込まれることもあるので目が離せない。

1時間ほど釣ってみたが島の右側では15匹のカサゴが釣れた。まさにカサゴの巣窟状態。残りの時間は新魚種を求めて左側を狙ってみることにした。

高級魚とも言われる魚の正体とは…

場所を移動して仕掛けを投入するとすぐさま小刻みに揺れる。抜き上げると今度はカサゴではない長細い魚が釣れた。ダイナンギンポだ。

江戸前の高級魚といわれ天ぷらの食材に重宝されているギンポとほとんど見た目が同じだが、分類学上は遠縁種にあたる。ダイナンギンポはタウエガジ科、ギンポはニシキギンポ科なので同じように扱うとネット警察が飛んでやってくる。

しかし、味は食べ比べないとわからないほどダイナンギンポも美味しいと評価されている魚だ。今回の穴釣りはこの隠れ高級魚ダイナンギンポを狙って来た。

味のわりに釣り難易度は低く、堤防の足元を探ってもよく釣れる。多くの釣り人はその見た目からリリースするため、まだその真価が知れ渡っていない。

カサゴしか釣れない焦りを抱えていたが、ついにダイナンギンポの住処を見つけた。釣れた穴付近を丁寧に探っていくと、今度はより太くて長い個体が釣れた。

小さくてもオオカミウオを彷彿させる迫力のある顔つき。島の右側とは打って変わってダイナンギンポの生息数が多いようだ。

穴釣りは一つの穴に1匹の魚が潜んでいるイメージだったが、ダイナンギンポは最大で4匹まで連続ヒットした。複数の仕掛けで手広く探って良穴を見つけたらじっくり誘い出す。上天丼への道が切り開かれた瞬間だった。

トータル10匹のダイナンギンポを釣ってそのうち型の良い6匹を持ち帰った。国の史跡にも指定された和賀江島は800年の時を経て高級魚がザクザク釣れる穴釣り場と姿を変えていたのだった。

ダイナンギンポを天丼でいただく

ウナギのように目打ちをして背開きで捌いていく。欲張って小さなダイナンギンポまで持ち帰ると、このとき後悔することになるので、20cm以下はリリースしておこう。

素材の味を活かすため、衣は少なめ派の方もいるでしょう。しかし私はボリューム派。衣をたっぷり纏わせて油の海へ投入する。天ぷらの衣なんてなんぼ厚くたっていいですからね。

大葉の天ぷらとともに肉厚のダイナンギンポをアツアツのご飯に乗せて完成。

ダイナンギンポの上天丼をいただきます。

美味い……！ サクサクの衣はもちろんのこと、衣に包まれた身が肉厚でジューシー。ふわふわな身とコラーゲン質でプルンとした皮目の絶妙な食感が何とも言えない。白身とはいえ脂が乗った身は、香りと旨味が強く、噛みしめるごとに口内に幸せの余韻が続く。

賛否あるかもしれないが個人的にはアナゴの天ぷらにも劣らないほど美味しい。魚としての知名度は低いものの、名だたる高級魚にも食味で負けない庶民派のダイナンギンポ。天ぷら食材としてすでに不動の地位を確立しているといっても過言ではないだろう。

潮位が引くと現れる謎の島「和賀江島」。文化的側面では国の史跡でありながら、釣り人目線では天ぷら高級食材の湧き処であった。ダイナンギンポは乱獲せずたまの贅沢としてまた釣りに行こう。

（ぬこまた釣査団（大西））