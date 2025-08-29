¡Ö¤è¤êÁá¤¯¡¢¤è¤êºÙ¤«¤¯¡×ÂæÉ÷¾ðÊó¤¬Âç¤¤¯¿Ê²½¤Ø¡¡È¯À¸¡ÖÁ°¡×¤È¡Ö¸å¡×¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Î½¼¼ÂÌÜ»Ø¤¹¡¡Ìó40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²þÁ±¤Ø¡¡µ¤¾ÝÄ£Í¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ
¡Ö¤è¤êÁá¤¯¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤è¤êºÙ¤«¤¯¡×¡£µ¤¾ÝÄ£¤¬ÂæÉ÷¤Ë´Ø¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Âç¤¤¯¿Ê²½¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Î·Ú¸º¤Ê¤É¤Î¤¿¤áÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤Ç¾ðÊó²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¸¡Æ¤²ñ¤¬Êó¹ð½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢È¯À¸¤Î24»þ´ÖÁ°¤«¤é¤·¤«Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò¡¢¡Ö6¤«·îÁ°¡×¡¢¡Ö1¤«·îÁ°¡×¡¢¡Ö1½µ´ÖÁ°¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¡¢Áá¤á¤ÎÈ÷¤¨¤òÂ¥¤¹²þÁ±¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤¿¸å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿ÊÏ©Í½Êó¤ò¸½ºß¤Î¡Ö24»þ´Ö¹ï¤ß¡×¤«¤é¡Ö6»þ´Ö¹ï¤ß¡×¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö±ß¡×¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëË½É÷¤ä¶¯É÷¤Î¿á¤¯ÈÏ°Ï¤ò¥á¥Ã¥·¥å¤ÇÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤áºÙ¤«¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢Êó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¤¿¾ðÊó²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2030Ç¯º¢¤òÌÜÉ¸¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÂæÉ÷¾ðÊó¤¬¤ª¤è¤½40Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂç¤¤¯¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£