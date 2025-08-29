「もっと早く知りたかった！（涙）」【ユニクロ】マニアも後悔！「優秀ボトムス」

「おしゃれさはもちろん体型カバーも叶えたい」「どんなパンツが似合うかわからない……」と、ボトムス選びに悩みはつきもの。それなら、週5で【ユニクロ】を着るマニアライターにまかせて。ユニクロでは今季もシルエットや素材感にこだわったアイテムが大豊作で、きっとお気に入りの1品が見つかるはず！ 穿くだけでグッと着映えするバレルレッグ、もっと早く知りたかったキュロットパンツなど、筆者が実際に買って良かった「優秀ボトムス」の魅力をお届けします。

とうとう3本購入！ 穿くだけでサマになる最旬シルエット

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

筆者の好みすぎてとうとう3本目を購入したバレルレッグは、ネーミングの通り“バレル（樽）”のように丸みを帯びたシルエットが特徴。太もも周りはゆったり、裾に向かって自然にテーパードがかかっており、大人の気になる下半身をキレイにカバーしてくれる1本です。ハリ感のある生地やサイドの2本のステッチ使い、バックのフラップポケットなどが高見えとカジュアル感を演出。シンプルなトップスでもこのパンツを合わせるだけでサマになるので、コーデを組むのが苦手という女性にもおすすめです。

もっと早く知りたかった！ 快適キュロットパンツ

【ユニクロ】「ナイロンキュロット」\3,990（税込）

「もっと早く知りたかった！」と筆者が後悔したのが、このナイロンキュロット。カジュアル感と女性らしさを両立した、スカートライクなワイドシルエットが魅力です。シャリ感のある素材で着心地は涼やか。ウエストゴム仕様、ドライ機能もついていて1日中穿いていても快適でした。これからの時期はセーターやジャケットと合わせて、大人っぽく着回す予定。今季ランウェイやストリートでもキュロットは再評価されているので、ぜひチェックしておいて。

大人が穿ける上品スウェットパンツ

【ユニクロ】「スウェットワイドパンツ」\3,990（税込）

トレンドのスウェパン、気になるけど子供っぽく見えそう……そんな大人女性にぴったりなのが、この1本です！ ガシッとしたヘビーな質感でなく、上品なハリのある素材が魅力。ボリュームのあるワイドシルエットで、体型カバーしつつトレンド感もプラスしてくれます。クリーンに穿きたいときはそのまま、カジュアルに仕上げたいときは裾のドローコードを絞ってアレンジを。短丈Tシャツと合わせれば、メリハリのある今っぽいシルエットが作成できます。

こだわりシルエットで大人キレイにきまるスカート

【ユニクロ】「ワイドプリーツミディスカート」\3,990（税込）

筆者が店頭で一目惚れしたプリーツスカート。試着してシルエットの良さに感動しました！ 腰周りのプリーツはステッチで抑えてあるので、ボリュームが出すぎずにすっきり見えをサポート。生地にレーヨンがブレンドされているため動いたときの揺れ感が美しく、上品な印象をプラスしてくれます。プレッピーなムードを演出する太めのプリーツも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子