TENBLANKがビルボード1位に！佐藤健、レコーディング打ち上げSHOTに反響「マジで凄い」「充実感がみえる」

8月28日、佐藤健がInstagramを更新した。

【写真】充実感に満ちたレコーディング打ち上げSHOTを公開

現在Netflixにて世界独占配信中の『グラスハート』にて、共同エグゼクティブプロデューサーを務めると同時に、4人組バンド・TENBLANKの中心的存在でボーカルの藤谷直季役にて主演を飾った佐藤。

TENBLANKは現実世界でもデビューを果たし、リリースしたアルバム『Glass Heart』は、8月27日公開（※）のBillboard JAPANの総合アルバム・チャート“Hot Albums”で、総合首位を獲得した。

そんな佐藤は、今回の投稿で、「レコーディング打ち上げ」とコメントすると、作品楽曲に携わった人物らと打ち上げをしている様子や、楽しそうに談笑している姿を複数公開。

この投稿に対して、ファンからは、「TENBLANKアルバム1位おめでとう」「マジで凄いよ」「TENBLANK最高」「健くんの歌声がだいすき」「素敵なオフショット」「やりきった充実感がみえる」「いい写真ばかりで胸ドキドキ」「カッコよすぎ」「みんないい笑顔だ！」といった多くの反響が寄せられている。

（※）集計期間：2025年8月18日〜8月24日