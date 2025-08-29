2022年8月の豪雨災害により区間運休が続いているJR米坂線の復旧をめぐり、吉村知事は「JR主体の復旧や運営が望ましい」との考えをあらためて示しながらも「しっかりと意見交換して方向性を探っていく」と述べました。



JR米坂線は2022年8月の豪雨で橋が崩落するなどの被害があり、長井市の今泉駅と新潟県村上市の坂町駅の間で区間運休が続いています。

山形と新潟両県はJR主体の復旧と路線の運営を求めてきましたが、JRは「復旧後のJR単独での運営は難しい」との考えを示しています。

これまでの復旧検討会議では、JRから上下分離方式やバス運行など4つの案が示されていました。

27日、新潟県関川村で開かれた6回目の復旧検討会議では、JRから「バス運行への転換で利便性が向上する可能性がある」との考えが示されました。

吉村知事は29日の定例会見で、あらためて「JRが主体となって鉄道として復旧することが望ましい」との考えを示しました。



吉村知事「JRが主体的に関与していく。他の地域でもJRがやっている状況があるので、しっかりと意見交換をしていかなければいけない」



吉村知事はJRが示す4つの案について「利便性やJRがどのように関与するのかを話し合い、米坂線のあり方について方向性を探っていく」と述べました。

