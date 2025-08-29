

岡山県／伊原木隆太 知事 定例会見 29日

サッカーJ1・ファジアーノ岡山のサポーターらが集める新しいスタジアム建設への署名が20万を超えたことについて伊原木知事は「勢いを感じる」と述べました。一方で、県としての関与には慎重な姿勢を示しました。

サッカーJ1・ファジアーノ岡山のホーム、「JFE晴れの国スタジアム」は今シーズン全ての試合でホームエリアのチケットが完売し、クラブやサポーターで作る団体が新しいスタジアムの建設を求めて2025年6月から署名活動をしています。

署名は29日現在で、23万を超えています。

29日の定例会見で伊原木知事は――。

（岡山県／伊原木隆太 知事）

「数字の上がるスピードからして、私個人としては勢いを感じる」

また、岡山市が整備を検討する新アリーナの署名活動と比べ、「県民らの強い思いが可視化されている」と述べました。

新アリーナの署名は事務局によりますと、2025年4月時点で約9万2000となっています。

一方で、伊原木知事はスタジアムの建設場所や費用などの検討について「県議会で議論するのがふさわしい」として県としての関与には慎重な姿勢を示しました。