お盆をすぎると、姿をみせなくなるクワガタ。しかし、ことしは暑さのためかまだ、見つかるそうです。山形県西川町にクワガタ捕りの名人がいると聞き同行しました。



中川悠アナウンサー「時刻は夜7時半を回ったところです。西川町大井沢にやってきました。目的はこれクワガタですかっこいいですよね～」



案内してくれたのは、西川町観光協会の秋山宏幸さんです。

秋山さんは30年以上、クワガタを捕獲している大ベテランで、以前、貴重なコレクションの数々を見せてもらっていました。





中川アナウンサー「この時期のクワガタの種類はどんなものが？」秋山さん「基本的にはノコギリクワガタ。運が良ければ天文学的な確率ですが黒いダイヤ、オオクワガタも捕れるかもしれない」そのオオクワガタがこちら。ことし6月、秋山さんが西川町で捕獲しました。今回は、こちらのクワガタが目標です。「早速行ってみましょう！」午後8時、期待を胸に捜索開始です。今回は、土地の所有者に特別に許可を得て、ライトを使っておびき寄せるやり方でクワガタを探します。秋山さん「光の中でも紫外線に集まる習性。昔は街灯が水銀灯だったときは下に集まったカブトムシやクワガタを拾って回ったが街灯がLEDに変わり紫外線が出ないライトになったので明るいけど虫は集まらなくなった」秋山さんの友人で山形市の秋山力さんも合流し探していると…。「いた！」秋山力さん「これはカブトムシのメス」早速、カブトムシのメスを発見しました。中川アナ「いけたいけた！ちゃんとカブトムシ捕るの初めてかも。ホームセンターの虫かごをのぞいていたくらい」少し場所を変えて、今度は森の中を探索します。中川アナ「森の中は涼しいですね」木の根元を探すと…。中川アナ「なになになに？」秋山力さん「コクワガタですね」中川アナ「コケで緑がバックなのもかっこいいですね。どういう所にクワガタはいるんですか？」秋山力さん「どんぐり系の木に樹液が多く出るのでコクワガタやミヤマ・ノコギリクワガタは多い」その後も、オスのカブトムシや…。中川アナ「あ、いた！見つけました」秋山宏幸さん「通称水牛大歯型といって一番顎が大きいやつ」大型のノコギリクワガタも発見！およそ2時間の中でオオクワガタは発見できませんでしたが、合わせて8匹のクワガタやカブトムシを発見することができました。中川アナ「結構捕れましたね！」秋山宏幸さん「今の時期なら捕れた方だと思います。来年のお楽しみに」一同「ありがとうございました！」秋山さんによりますと、例年、お盆過ぎにはクワガタを発見できる確率が低くなるということです。しかし、ことしは暑さの影響で9月上旬まで、主にノコギリクワガタの捕獲が出来るのではないかと話していました。