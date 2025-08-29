読売新聞が8月28日の朝刊1面に謝罪・訂正記事を掲載した。この前日、読売は「公設秘書給与不正受給か 維新衆院議員 東京地検捜査」との見出しで、近々、維新議員に対して強制捜査が行われると1面トップで報じたが、事もあろうに議員の名前を《取り違えた》というのだ。この事態をどう見たか、元読売新聞記者でジャーナリストの大谷昭宏氏に聞いた。

＊＊＊

【写真を見る】「服の上から胸を触り…」 読売新聞若手記者にスキャンダル

読売は8月27日の朝刊1面で、日本維新の会の池下卓・衆議院議員の公設秘書が国から不正に給与を受給した疑いがあるとして、東京地検特捜部が捜査中であると報じた。ところがこの日、特捜部が家宅捜索を行ったのは同じ維新議員ながら石井章・参議院議員の自宅と事務所だった。大谷氏は言う。

読売新聞

「27日の朝刊のトップを見て、読売が“池下議員で抜いた”と思いました。ところが、その日の昼のニュースで石井議員の家宅捜索が早くも報じられた。検察が同時に両方やることはありませんから、誤報だったことに気づきました」

当然ながら池下議員は事実無根と読売に猛抗議し、この日のうちに竹原興編集局次長らが大阪・高槻市にある池下議員の事務所に謝罪に訪れた。しかも、竹原編集局次長は池下議員を「タケシタさん」と呼んでしまう“取り違い”の上塗りもしたという。

この席上で翌日の朝刊で訂正・謝罪することが約束されたのだ。その訂正・謝罪記事にはこうあった。

《取材の過程で、池下議員と石井議員を取り違えてしまいました》

誤報はまずいが…

ちなみに、池下議員は2023年9月、自身の公設秘書として現職の市議2人を採用していたことが報じられた。国費で給与がまかなわれる公設秘書は兼職が禁じられている。ただし、衆議院議長に「兼職届」を提出すれば例外的に認められる。その届けを怠っていたため謝罪したという経緯があった。

「当時、真っ先に報じたのは毎日新聞でした。また、東京地検に最も食い込んでいるのは朝日新聞で、自民党の萩生田光一議員の政策秘書が略式起訴されるというスクープも抜いています。読売の地検担当にはそうした焦りもあり、巻き返しを図ろうとしたのかもしれません」（大谷氏）

しかし、結果は誤報だった。

「もちろん誤報はまずい。まずいけれど何も動かなければスクープを逃がすことになる。何もしなければ大怪我をすることはないけれど、それでは価値のある紙面は作れない。スクープを取ろうというチャレンジ精神は評価しましょう。しかし、今回は裏取りのための努力が明らかに足りておらず、Wikipediaの丸写しのような記事を書いてしまった。裏取りをするためには地検の幹部に食い込んでいなければいけませんが、そこまでの関係もなかったのかもしれません。もちろん、デスクなど上司の厳しいチェックも必要でした」（大谷氏）

石破首相退陣の号外

このところ読売は誤報と言われる記事が少なくない。たとえば、7月の参院選の3日後、読売は「石破首相退陣へ、月内にも表明する方向で調整」と号外で報じた。言うまでもないが、8月末になっても石破茂首相は辞めていない。

「あれは政治部が先走ったのでしょう。ここまで惨敗すれば間違いなし、党幹部も認めていた、と。恥ずかしい話ではありますが、今回の誤報とはちょっと異なる事例だと思います」（大谷氏）

では、昨年4月、小林製薬が紅麹サプリメント問題で揺れていたとき、取引先の社長のコメントを記事に沿うように書き換えた件はどうだろう。

「大阪社会部の主任が言ってもいないことを言ったとことにして記事にした、ケアレスミスの“誤報”ではなく確信的な“ねつ造”でした。しかも、コメントした社長が怒っているにもかかわらず、簡単な訂正で済ませようとした。そのため東京本社が大阪に乗り込んで、多くの社員の処分を決めることになりました。かつて僕が読売にいた頃は“大阪の独立”なんて言っていましたが、そんな状況ではなくなりました」（大谷氏）

さらに今年4月、加藤勝信財務相と会談した米国のベッセント財務長官が「ドル安・円高が望ましい」と述べたと読売は報じたが、後に誤りだったと訂正された。こちらは経済部の記事である。

最近になってこうしたことが相次いでいるのはなぜか。

「やっぱりナベツネさんが亡くなったことが大きいのかもしれない」（大谷氏）

長年にわたり読売新聞グループの主筆を務め、メディア界のドン、政界のフィクサーとも呼ばれた渡邉恒雄氏は昨年12月に亡くなった。

ナベツネ亡き後の読売

「存命の頃は、主筆が気に入るか気に入らないかで記事を書いていたわけです。そのナベツネさんが亡くなり、ドングリの背比べが始まった。各々が手柄を立てて出世しようという流れになり、無理が生じているのかもしれません。ちょっと残念ですね」（大谷氏）

ところで、謝罪に行って相手の名前を間違えたことはどうだろう。

「記事を出したその日のうちに編集局次長が謝罪に行くなんて、読売始まって以来のことかもしれません。それだけ泡食っていたんでしょう。とはいえ、謝りに行って相手の名前を間違えるとは、傷口を広げた結果になってしまった」（大谷氏）

その竹原編集局次長は社会部次長時代、福島第一原発事故の「吉田調書」報道を巡る朝日新聞の誤報問題について、署名入りでこう書いている。

《記者は、役所などの公式発表以外に、関係者から未公表の情報や資料の提供を受けることは珍しくない。（中略）一方で、報道に際しては、デスクや編集幹部らによるチェックを受けている。取材者には思い込みが生じやすく、第三者の目を通さなければ報道の公正性が保てないからだ。それが報道の信頼性にも結びついている》（読売新聞2014年11月13日付）

デイリー新潮編集部