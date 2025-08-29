ÂçÃ«æÆÊ¿´¬¤¹þ¤ó¤À¡Ö¿å¸¶»ö·ï¡×Æ¹¸µ¤ÎËöÏ©¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ðàºÇ¸å¤Îµã¤Æþ¤ìá¤â½Åºá³Î¼Â¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¡Ê£´£°¡Ë¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö°ãË¡ÅÒÇî»ö·ï¡×¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Æ±»ö·ï¤ÎÆ¹¸µ¤È¤·¤ÆÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¡Ê£µ£°¡Ë¤Ë£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¡¢ÊÆÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤ÇÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡Ö£Á£Â£Ã¡×¤äÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ê¤É³Æ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Ä¤Ä¡¢ÂçÃ«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯£Í£Ì£ÂÁ´ÂÎ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê»ö·ï¤Î¤Æ¤óËö¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«Í½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ãË¡ÅÒÇî»ö¶È¤Î±¿±Ä¡¢¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢µõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð¤Îºá¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¨¤²¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò£±£µ¥«·î¤òµá·º¡£¼Â·º²óÈò¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤ÏÉ¬»à¤Ëàµã¤Æþ¤ìá¤È¤È¤â¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÊË¡Åö¶É¤ÎÌÜ¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¡¡ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡Ö°ÍÂ¸¾É¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿ÃË¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¹¹À¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¾ð¾õ¼àÎÌ¤ò¶¯Ä´¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤ÏË¡ÄîÄó½ÐÊ¸½ñ¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÒ¤±¤ÆÀäË¾¤Ë´Ù¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¤ò¹ðÇò¤·¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²áµî£±Ç¯´Ö¤Ç£±£¶£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÀÇ¶â¤òÊÖºÑ¤·¤¿¤³¤È¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ïµð³Û¤Î°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤½¤Î¤â¤Î¡£Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤È¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£·£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¤«¤é°ãË¡¤ËÅÒ¤±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Æü¡¹¿ôÀé¥É¥ë¤ò²Ô¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤â¤½¤Î¸ÜµÒ¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢Ìó£±²¯£¸£³£°£°Ëü¥É¥ë¤â¤ÎÅÒ¤±¶â¤ò¼º¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤é£±£·£°£°Ëü¥É¥ë¤ò²£ÎÎ¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡¸¡»¡Åö¶É¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤¬¿å¸¶»ö·ï¤äÂç¼ê¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¼ÒÄ¹¤ÎÅ¦È¯¤ÇÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿ÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿ô²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Îº¾µ½·×²è¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡×»ö¼Â¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤º¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡£µ»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤Î¤â¤È¹¹À¸¤·¤¿¡×¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°Ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÛ¤¤¤¿ÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¡£Á°½Ð¤Î¡Ö£Á£Â£Ã¡×¤ä¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ê¤ÉÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö½Åºá³Î¼Â¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£ÊÆ¹ñÌîµå³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿°ãË¡ÅÒÇî¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢£²£¹Æü¤ÎÈ½·è¤ÇÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£