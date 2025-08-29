「どうして兄姉は優しくないの？」家にも学校にも居場所のない自分を救った祖母の意外なひと言

笑顔の裏で削られていく自分

「会社でもあまり目立ちたくないので、自分の意見を主張しすぎないようにしている」

「思うところはたくさんあっても、それを訴えて嫌われるのが嫌なので当たり障りない意見を言って、その場をやり過ごす」

「嫌なことを言われても、まあ、いいかと流そうとしてしまう」

Sirabee編集部の2023年12月に、全国の10代〜60代の男女967名を対象に「他人からの目」に関する意識調査を実施した際、こんな意見があがった。

「他人が自分をどう思っているか気になる」と答えた割合は61.9％と、過半数を大幅に超えている。特に女性は10〜20代は82.8％、30代でも78.1％と若い層ほど気にする傾向が強く、自分よりも相手の反応を優先して疲弊している人が少なくない。

だが、自分の感情よりも相手の機嫌を優先する生き方は、いつの間にか癖になり、周りを怒らせることはなくても、自分の心は少しずつすり減っていくものだ。

長い間そうした「癖」と闘ってきたそうははさんは、『「いい人でいなきゃ」を卒業したら人生がラクに』（そうはは。著 / オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）でそのつらさを綴っている。

後編では、そんな中で唯一の支えとなってくれた“おばあちゃん”との時間を紹介したい。

おばあちゃんは、ただそこにいてくれた

どこにも居場所がなかった子ども時代。唯一、そうははさんの支えになってくれたのは、同じ家の2階に住むおばあちゃんだった。

「なんでお姉ちゃんやお兄ちゃんは優しくないんだろ？」友だちの兄は妹や弟を守ることもあるというのに、自分の兄姉は意地悪ばかりする。幼いそうははさんは、浮かんできた疑問をおばあちゃんにぶつけた。

「お姉ちゃんは意地が悪いな〜。お兄ちゃんは要領がいい」

「私は要領が悪いの？」そう聞き返すと、おばあちゃんは、にこやかにこう答えた。

「そうははは、利口だ」

おばあちゃんは無職で大酒のみだった父を諫めるわけでも、忙しくて始終イライラし、そうははさんに当たり散らす母の暴言を止めるわけでも、意地悪で暴力をふるう兄姉を叱るわけでもなかった。それでも、家にも学校にも味方のいなかったそうははさんにとって、「私にはおばあちゃんがいる」と思えることは、大きな安心感であった。

現状のつらい出来事がなくならなくても、自分に優しくしてくれる人がいる。自分を評価してくれる人がそばにいる。そう思えることで人は強くなれるのだ。

いじめの連鎖を止めた存在

私たち人間は、強いストレスを抱えきれなくなると、他者にぶつけるか、自傷行為に陥りやすくなるという。漫画でも、働かずに昼間から酒を飲み、ゴロゴロしている父親に、おそらく母親は相当なストレスを感じていたのだろう。年の離れた姉兄もまた、そうした両親との暮らしにやりきれない思いを持っていたのかもしれない。最も幼かったそうははさんは、家族のストレスのはけ口にされていたように見える。

みなの掃きだめにされながらも、そうははさんは他者を攻撃することなく、自傷行為に陥ることもなく育ったのは、おばあちゃんのおかげであろう。存在を認め、価値を伝えてくれることで、負の連鎖を断ち切ってくれたのだ。

そして大人になったそうははさんは、職場で理解ある彼と出会い、過去のつらい経験を漫画に描く形で昇華することができた。

これからは“おばあちゃんの時間”のように

とはいえ、「怒られたくない」「意地悪されたくない」「嫌われたくない」という気持ちから生まれた防御の笑顔は、頭では決別したい思っても、なかなかすぐには変えられるものではない。

それでも、大人になったそうははさんは、自分の心にこう問いかけられるようになった。

「これから、どう過ごしたい？」

その答えははっきりしている。

「おばあちゃんとの時間のように、心おだやかに過ごしたい」。

そうははさんは、人の機嫌に振り回されず、自分の人生を生きることを誓うのだった。

漫画では、物理的な変化がなくても、おばあちゃんの存在がどう、そうははさんを支えたのかが、伝わってくる。「心の持ちよう」とは、決してお気楽な慰めの言葉ではないのだ。

一方、「おばあちゃんとの時間のように、心おだやかに過ごしたい」と宣言するそうははさんも、性格は簡単には変えられるものではないことに、まだ気づいていなかった。

