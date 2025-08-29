「３部から這い上がってきた奇跡の男だ」韓国メディアが26歳大型DFの日本代表選出に驚き！「冨安や伊藤に代わって…」
８月28日、９月のアメリカ遠征（６日にメキシコ代表、９日にアメリカ代表と対戦）に挑む日本代表のメンバー25人が発表されて、アビスパ福岡のDF安藤智哉が選出された。
190センチの大型DFは、A代表初招集となった今年７月のE-１選手権から連続での選出。同大会でのパフォーマンスが認められた格好だ。
安藤は2021年に当時J３だったFC今治からプロキャリアをスタートさせた。その後、J２の大分トリニータを経て、今季、福岡に完全移籍。J１の舞台で今季はここまで26試合に出場して４ゴールを記録している。
そんな苦労人に韓国メディア『FourFourTwo』が注目。「安藤は日本の３部リーグから代表まで這い上がってきた奇跡の男だ」と驚きをもって紹介している。
「国内組のみで戦ったE-１選手権で代表初招集された。香港戦でA代表デビューを果たし、日韓戦にも出場。日本の連覇を助けた。そして、９月のAマッチ２連戦でも名前が上がっている。今回は海外組の選手たちも含まれたが、日本は冨安健洋、伊藤洋輝など守備陣に負傷者が続出しており、彼らに代わって安藤がチャンスを得ることになった」
26歳DFは代表定着に向けてさらなるアピールを目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
