東ちづる、夫・堀川恭資氏と笑顔あふれる2ショット 誕生日と結婚記念日をお祝い
俳優の東ちづる（65）が29日、自身のインスタグラムを更新。夫・堀川恭資氏の誕生日と結婚記念日をお祝いをしたことを報告し、笑顔あふれる夫婦ショットを公開した。
【写真】東ちづる＆夫・堀川恭資氏の笑顔あふれる2ショット
「8／28 ホリのバースデー＆結婚記念日」とつづり、お祝いした日の記念ショットや、これまでの夫婦の思い出写真をアップ。どの写真も夫婦笑顔で寄り添い、仲の良さが伝わるものとなっている。
投稿で東は「健やかな時も 病める時も 富める時も 貧なる時も 毎年お互いに『これからもよろしくお願いします』と言い合うw」と夫婦の強い絆を記した。
