トム・ブラウン、番組イベント振り返りで“ケンカ”「お前は同情が欲しい」「喋りたくない」
ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』の「ep.202 日本の夏、能楽堂の夏計画」が、22日に配信された。
【番組カット】みちおのトークに笑顔を浮かべる布川
16日に開催された番組イベント「ニッポン放送圧縮祭 in 観世能楽堂」を経て初の配信となった今回は、その模様を振り返る内容に。オープニングではみちおが「一つだけ言っとかなきゃいけないことがある」と切り出し、当日“あるもの”を会場に持ち込んでいたことを告白。また、「当日、台本を読むのが遅くなっちゃったんですけど」「結構頑張りましたよね」などと舞台裏を語ると、相方の布川がすかさず「忙しいアピール？“頑張った”じゃないけどな。お前は同情が欲しいんだもんな。」と攻撃。みちおが「何だこいつ、喋りたくない」と返すなど、振り返りから早くもケンカが繰り広げられた。
番組後半ではイベント中の音声も一部公開。さらに、30日までアーカイブ配信チケットを販売中で、購入者を対象に「大放出！番組イベントの小道具断捨離バンバンプレゼントキャンペーン」も行われている。
『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』の最新回は、radiko、ニッポン放送PODCAST STATIONほか、各種ポッドキャストプラットフォームで配信中。radikoでは最新回だけでなく、過去回も含めた全エピソードを聴くことが出来る。
■「ep.202 日本の夏、能楽堂の夏計画」キーワード
【オープニング】ニッポン放送圧縮祭2025in観世能楽堂／イベント振り返り／みちおが当日に切っていたもの／打ち上げ
【フリートーク（布川）】石川にて/おでん/車麩
【コーナー】圧縮お祭り便り/イベントの模様を少しだけお届け！
【番組カット】みちおのトークに笑顔を浮かべる布川
16日に開催された番組イベント「ニッポン放送圧縮祭 in 観世能楽堂」を経て初の配信となった今回は、その模様を振り返る内容に。オープニングではみちおが「一つだけ言っとかなきゃいけないことがある」と切り出し、当日“あるもの”を会場に持ち込んでいたことを告白。また、「当日、台本を読むのが遅くなっちゃったんですけど」「結構頑張りましたよね」などと舞台裏を語ると、相方の布川がすかさず「忙しいアピール？“頑張った”じゃないけどな。お前は同情が欲しいんだもんな。」と攻撃。みちおが「何だこいつ、喋りたくない」と返すなど、振り返りから早くもケンカが繰り広げられた。
『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』の最新回は、radiko、ニッポン放送PODCAST STATIONほか、各種ポッドキャストプラットフォームで配信中。radikoでは最新回だけでなく、過去回も含めた全エピソードを聴くことが出来る。
■「ep.202 日本の夏、能楽堂の夏計画」キーワード
【オープニング】ニッポン放送圧縮祭2025in観世能楽堂／イベント振り返り／みちおが当日に切っていたもの／打ち上げ
【フリートーク（布川）】石川にて/おでん/車麩
【コーナー】圧縮お祭り便り/イベントの模様を少しだけお届け！