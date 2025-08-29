映画『ヒグマ!!』公開前に“異例”の声明 社会的背景を踏まえ制作意図説明「現実の状況を軽視するものではありません」
俳優の鈴木福が主演を務める映画『ヒグマ!!』（11月21日公開）の公式Xが29日に更新され、国内でクマによる被害が相次いでいることを踏まえ、今作の制作意図を説明した。
【写真】闇バイトVSヒグマ…印象的なフレーズとともに公開された同作のティザービジュアル
公式Ｘには「『ヒグマ!!』をご覧いただく皆様へ‐ 本作の社会的背景について‐」との投稿とともに、制作陣による声明が発表された。声明では現在、クマによる被害を伝える報道が相次いでいることに触れ、「被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、対応にあたる自治体や関係機関の皆様に深く敬意を表します」とし、「私たち映画『ヒグマ!!』のスタッフ・キャスト一同は、こうした現実の状況を決して軽視するものではありません」と強調した。
続けて今作について「『自然と人間の境界線』を真正面から描いたフィクションであり、クマという存在を単なる恐怖や脅威として描くことにとどまらず、人間社会の死角や格差、そして生存をめぐる選択を問うことを目的としています」と制作の意図を説明。また「映画の企画・制作に着手したのは2023年、経済社会の死角で闇バイトに手を染めてしまう若者たちと、生存圏を追われた野生動物がぶつかり合う構図に、現代的な問いを込めたいという想いからでした」と背景も明かした。
こうした意図を説明した上で、「しかしながら、現在の情勢の中で本作が実際の被害を想起させたり、ご不快な思いをされてしまう可能性があることも、私たちは真摯に受け止めております。公開に向けて、必要な配慮と周知の在り方について、引き続き関係者と慎重に協議を進めてまいります」と記した。
同作は闇バイトに手を出した青年がヒグマに襲われるという異色の作品。監督・脚本は『ミスミソウ』『許された子どもたち』などで10代の生きづらさを描いてきた内藤瑛亮が務める。
【写真】闇バイトVSヒグマ…印象的なフレーズとともに公開された同作のティザービジュアル
公式Ｘには「『ヒグマ!!』をご覧いただく皆様へ‐ 本作の社会的背景について‐」との投稿とともに、制作陣による声明が発表された。声明では現在、クマによる被害を伝える報道が相次いでいることに触れ、「被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、対応にあたる自治体や関係機関の皆様に深く敬意を表します」とし、「私たち映画『ヒグマ!!』のスタッフ・キャスト一同は、こうした現実の状況を決して軽視するものではありません」と強調した。
こうした意図を説明した上で、「しかしながら、現在の情勢の中で本作が実際の被害を想起させたり、ご不快な思いをされてしまう可能性があることも、私たちは真摯に受け止めております。公開に向けて、必要な配慮と周知の在り方について、引き続き関係者と慎重に協議を進めてまいります」と記した。
同作は闇バイトに手を出した青年がヒグマに襲われるという異色の作品。監督・脚本は『ミスミソウ』『許された子どもたち』などで10代の生きづらさを描いてきた内藤瑛亮が務める。