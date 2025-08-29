ローソンとポプラ、資本業務提携契約終了→業務提携契約を締結
コンビニエンスストアを展開するローソンとポプラは、29日付けで資本業務提携契約を終了。新たに業務提携契約を締結した。
【画像】ローソン、ポプラとの業務提携契約締結のお知らせ（全文）
ローソンは、「積極的な成長投資を行うとともに、経営・事業の基盤強化のための投資に資金を配分するため」政策保有株式の縮減を進めており、その一環として保有するポプラ株式215万300株（自己株式を除く発行株式数に対する割合18.22％）の全てをポプラに対して売却する方針を決定。これに伴い、両者間で締結の資本業務提携契約を終了し、新たに業務提携契約を締結したかたちとなる。
ポプラ100％子会社である株式会社ポプラリテールが、ローソンのメガフランチャイジーとなり行っている「ローソン・ポプラ」、「ローソン」ブランドでの店舗運営含めた従来からの協業内容について、これまでどおり継続する。
