オレの苦労も知らないくせに！妻へ、会社の上司への嫉妬が止まらない【“生きづまる”私たち〜みわこの限界 後編】
【マンガ】「“生きづまる”私たち〜みわこの限界」をはじめから読む
「なんで私ばっかり…？」--家事、育児、仕事、親の介護。気づけばすべてを背負い、自分の時間も心の余裕も失い、身動きが取れなくなっている女性たち。
「働きたい。でも働けない」「社会に必要とされていない気がする」「どうせ私にはムリ」
そんなモヤモヤを抱えて「生きづまって」いる彼女たちの前に、ある日フッと現れるマダムスズコ。マダムの何気ないひと言が気持ちに変化をもたらして…。
求人サイトしゅふＪＯＢとレタスクラブがコラボでお送りする、それぞれの主人公に共感しつつも、自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！
【“生きづまる”私たち〜みわこの限界】
専業主婦のみわこは、夫・たつやと息子との3人暮らし。大手企業に勤める超エリート夫との生活は、気づけば息苦しさで満ちていた。「誰のおかげで暮らせてるんだ」「だからお前はダメなんだ」言葉の刃に傷つきながらも「生活費をもらっている以上、逆らえない」と自分を抑え込む毎日。
息子を守りたい。そして、自分の自由を取り戻したい。 夫の態度に限界を感じたみわこが選んだのは「働く」という道だったー。
▶「“生きづまる”私たち〜みわこの限界」を最初から読む
【マンガを見る】正直子育てナメてました…こんなに大変なのに夫は「ラクしてる」と思ってる？
【マンガを見る】夫も息子も「やってもらって当たり前」。どうして私だけ頑張らなきゃいけないの?
【マンガを見る】「夫は料理を作ってくれる？」15年間専業主婦だった女性の仕事復帰をはばむ壁
【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/
ホームページ：https://www.nyahoko.com/
Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』