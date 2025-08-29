５年後、自分はどうなっていたい？彼女を不安にさせる回答９パターン
交際中のカップルなら、会話の流れで「将来」について語り合うのはよくあること。仮に「５年後の自分」を問われたとして、避けるべき返答にはどのようなものが考えられるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性264名に聞いたアンケートを参考に「５年後、自分はどうなっていたい？彼女を不安にさせる回答」をご紹介します。
【１】「その頃には家業を継いでないとマズい気がする」と衝撃発言をする
「予想外の回答に、心の底から不信感が湧き上がってきた…」（20代女性）というように、どさくさまぎれにUターンの可能性を示唆して、ドン引きされたケースです。結婚を考えるほどの相手には、改まった形で将来について語るのが礼儀かもしれません。
【２】「うんと若い奥さんをもらって幸せに暮らしてるかも」と目の前の彼女をないがしろにする
「じゃあ私はなんなのよ!?って怒りが爆発すると思う」（20代女性）というように、結婚相手として彼女とかけ離れた人物像を想定したら、ケンカが勃発しそうです。妄想は妄想として、自分の中に閉じ込めておくのが安全でしょう。
【３】「俺なんかが５年がんばってもなにも変わらないよ…」と悲観的になる
「『どうせ…とか言ってる限りムリ！』と話を打ち切った」（10代女性）というように、気弱すぎる発言も、愛想を尽かされる一因になるようです。たとえ自信がなくても、精一杯強がってみせれば、意気込みだけは彼女に伝わるでしょう。
【４】「都心に庭付き一戸建てを買って…」と現実離れした将来設計を語る
「世の中なめんな！ってムカつきますよね」（20代女性）というように、言うことが壮大だと、見通しの甘さを指摘されそうです。急きょ「５年じゃ到底無理だけど」などの現実的なセリフを挟んで、「将来的な目標」にすり替えてしまうのも手です。
【５】「ひいじいちゃんの遺産が入っていそう」といやらしい皮算用をする
「宝くじとか、ラッキーなことをアテにしてる様子だとガッカリする」（10代女性）というように、人任せ、運任せの計画は、失望されるのがオチのようです。中でも遺産に期待を寄せるのは、人間性まで疑われそうなので慎んだほうがいいでしょう。
【６】「起業してひと儲けしてるはず！」とあぶなっかしい野心を吐露する
「勢いだけで独立しそうで怖い！」（20代女性）というように、実力度外視の野望を語ると、本気で心配されそうです。とはいえ、冗談混じりに大風呂敷を広げたあとで綿密な５カ年計画を披露できるのなら、むしろ感心してもらえるかもしれません。
【７】「猫と二人でのんびり暮らしてると思う」と独身が前提になっている
「え、私は!?とショックを受けそう…」（20代女性）というように、うかつなことを口走ったせいで、結婚について真剣に考えていないことがバレてしまうパターンです。５年たつと彼女がアラサーになる場合などは、特に注意して返答したほうがよさそうです。
【８】「貯金が50万超えてたらいいなあ」と低レベルな目標を掲げる
「もっと大きなビジョン持てないの？と情けなくなる」（20代女性）というように、目指すところが控え目すぎると、「小さい男」だと思われるかもしれません。さりとて夢見がちでも呆れられそうなので、少しだけ高めを狙って堅実な印象を与えるといいでしょう。
【９】「今とあんま変わんないんじゃない？」と考えることすら放棄する
「ほんとにこのままなんとなく年を取りそう。ヤバいですね…」（10代女性）というように、彼女の問いを適当に受け流して、幻滅されるパターンです。些細なやりとりが重要なターニングポイントになる可能性もあるので、気を抜かないようにしましょう。
「将来の展望」に触れるなら、本音はともかく、もっともらしいことを言っておくのが無難かもしれません。単なるおしゃべりだと油断して、足下をすくわれないよう気をつけましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計264名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
