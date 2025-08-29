元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が29日、TOKYO FM「JUMP UP MELODIES」（金曜後1・00）に出演。話題のドラマについて「このドラマつくったやつヤバいな」と本音を漏らす場面があった。

現在放送中のテレビ朝日ドラマ「奪い愛、真夏」（金曜後11・15）の脚本を務めた鈴木氏。この日は同ドラマに出演するダンスボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐をゲストに迎え、トークを繰り広げた。

“ドロドロの恋愛模様”が話題の「奪い愛」シリーズ最新作。第4話では、白濱が主人公の隣室に住むストーカーであることが明らかに。壁に聴診器を当てて隣室の音を聞こうとするなど、狂気じみた行動が注目を集めた。

白濱はそのシーンについて「前回、テレ朝さんのドラマに出たときは研修医役で、ちゃんとした理由で聴診器を使ってたんですけど…今回はまさか、こういう理由で聴診器を使うとは思いませんでした」と苦笑交じりに振り返った。

この日放送される第6話では、回を追うごとにエスカレートしていく“異常な愛”がさらにヒートアップするという。鈴木氏は「この間、実家帰ったときに見てたんですけど、“このドラマつくったやつヤバいな”って思うくらい（笑）。ヤバすぎて、自分が書いたことを忘れるくらいです」と語り、作品の振り切った展開に自らも驚いていた。