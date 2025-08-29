1日中子どもと過ごしていると、親御さんは心も体もぐったりしてしまうものです。特にワンオペ育児では「この大変さをわかってほしい！」と思う瞬間があります。Instagramで日常を漫画にして投稿しているこもつさんの作品『危機回避能力が冴えすぎた結果』は、そんな気持ちから生まれた夫婦のすれ違いと、その意外な結末を描き多くの共感を集めています。



【漫画】『危機回避能力が冴えすぎた結果』（全編を読む）

物語は、夕方のバタバタした時間から始まります。2人の子どもの育児をしながら家事をこなすこもつさんは、いつまでも遊び続ける子どもたちに「お風呂入るよ！」と声をかけ、疲れた体を奮い立たせて子どもたちとともに浴室へ誘導します。その際に長男が机の上の紙コップを見つけ、「お風呂に持っていきたい」と言い出したため、グズられたくない気持ちからOKします。そのおかげもあってか、その日は珍しく平和なお風呂タイムとなりました。



しかし子どもたちがお風呂をあがった後、こもつさんが浴槽を見ると紙コップが水でふやけてバラバラになったものが多く浮かんでいます。そして、このゴミをあとで片付けようと思ったものの、うっかり忘れてしまうのです。



その後、夫が帰宅した時にゴミのことを思い出したこもつさんは、夫にお風呂の掃除をお願いしようと考えます。その際にもしも夫から「紙コップなんて入れるからだ」と言われた時の反論まで用意して、実際に夫に相談するのでした。



すると、こもつさんが想定していたように嫌味を言われることはなく、夫はあっさりと「いいよ」と承諾。こもつさんは、想定外の優しい返事に拍子抜けします。さらに「お風呂入れてくれてありがとう」と感謝までされ、こもつさんは自分の被害妄想を反省するのでした。



同作について、作者のこもつさんに詳しい話を聞きました。



身構えたのに「本当に許してくれるとは...」

ー旦那様は普段から優しいタイプですか？



はい、普段から穏やかで優しいです。出会って12年経ちますが、変わりませんね。



ーこもつさんは普段からこう言われたらこう返そうと身構えていたりしまいますか？



何かやらかしてしまい、100%自分が悪い場合は素直に謝ります。でも「これは…言い訳したい…」という時はいろいろ身構えて考えています！



ー想定外の旦那さんの言葉にどのように感じましたか？



五分五分くらいで優しくしてくれるかも…とは思っていたんですが、本当に許してくれるとは。「ありがとう…しゅちしゅちらーちき（だいすき）」ってなりました（笑）他にもたくさんエピソードがあるので、ぜひ私のアカウントで漫画を見てもらえたらと思います！



（海川 まこと／漫画収集家）