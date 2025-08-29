8月29日から、全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店（※）で、サンリオキャラクターとコラボした「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」が期間限定で販売中です。

店舗もしくはネットでの予約を受付中で、価格は税込3564円となっています。

（※：北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません）

株式会社銀座コージーコーナーの担当者に直接話を聞いたところ、このコラボスイーツは「当社とサンリオ様でキャラクターの選定を行い、当社商品企画担当とパティシエが味や仕様、デザインなど、サンリオキャラクターズの世界観を表現するために試行錯誤しながら設計いたしました」とのことです。



予約状況については「おかげさまで多くのご予約を頂戴しております。SNSを中心に、発売を楽しみにお待ちいただいているお声や、すでに予約したというお声を多数いただいており、大変ありがたく感じております」といいます。

「サンリオのキャラクターたちが銀座コージーコーナーのお店にやってきた」という設定のプチケーキ9個で構成されたコラボスイーツの内訳は以下の通り。

1. ハンギョドン：ソーダ風味ホイップクリームのケーキ

2. ハローキティ：アップルカスタードクリームのタルト

3. シナモロール：ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

4. クロミ：ブルーベリー風味グラサージュとブルーベリークリームのココアタルト

5. マイメロディ：ストロベリー風味グラサージュと練乳ホイップクリームのタルト

6. けろけろけろっぴ：練乳ホイップクリームとメロン風味グラサージュのケーキ

7. ポムポムプリン：プリン風味クリームとキャラメルホイップクリームのロールケーキ

8. リトルツインスターズ：ソーダ風味＆ピーチゼリー

9. ポチャッコ：練乳クリームとキャラメルクリームのココアタルト

1個単位での個別販売ではなく、9個入りのセット販売になっている理由については「“スイーツで、笑顔をつなぐ”というブランドパーパスのもと、ご家族やご友人などのお集りの場において、みなさまでケーキを選ぶ楽しさを感じていただくことを念頭に設計しているためです」と説明してくれました。

「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」は以下のリンクからネット予約が可能です。

＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）

