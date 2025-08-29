タレントの磯野貴理子さんが自身のインスタグラムを更新。北海道の天売島で、ケイマフリという海鳥を観察していたことがわかりました。

磯野さんは「この夏、北海道の天売島に行ってきました」と投稿し、ケイマフリの姿を捉えた写真を公開しています。

【写真を見る】【 磯野貴理子 】 北海道・天売島で「海鳥のケイマフリ見てちょ」 黒い体と鮮やかな赤い足の海鳥の姿を公開





投稿された写真には、翼を広げて飛ぶケイマフリの姿や、岩場に佇むケイマフリの様子が写っています。黒い体に鮮やかな赤い足を持つケイマフリは、北海道の天売島に生息する代表的な海鳥です。







磯野さんは「海鳥のケイマフリ見てちょ」というメッセージとともに、自然豊かな天売島での体験を共有しています。









天売島は海鳥の楽園として知られ、夏季には多くの観光客が訪れる人気スポットです。磯野さんも、この夏の思い出として天売島でのケイマフリとの出会いを大切にしているようです。









この投稿に、「赤い足が綺麗で目をひきますね」「初めて！海鳥なのですね 貴理子さんアクティブ！」「海鳥気持ち良さそうに飛んでますね」「ケイマフリって初めて知りました かわいい鳥ですね」「ケイマフリ 赤い足も特徴的ですね天売島行ってみたくなりました」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】