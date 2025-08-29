『週刊ポスト』8月18日発売号にタレントの櫻井おとのがグラビア撮り下ろしで登場した。2024年の末に所属事務所の退社を発表した櫻井は、現在フリーで活動している。独立して半年以上が経過した彼女に、独立までの経緯と改名した理由を訊いた。

事務所退社の理由を明かす

「今まで自分がどれだけ甘えていたかに気づかされるときが多いんです。仕事相手とのコミュニケーションの取り方とか、スケジュールの管理の仕方とか、本当に何も知らなかったんだなと思います」

事務所を退社してから半年以上が経った櫻井は、今の心境を率直にそのように語る。

櫻井は中学2年生の時に、ファッション誌のモデルとしてキャリアをスタートさせる。2021年にはグラビアアイドルとして頭角を現す。2022年には1st写真集を発売し、名実共にトップグラドルとしてその名を知らしめた。充実した芸能活動を送れているようにみえるが、退社の要因には「事務所との方向性の違いがあった」と櫻井は説明する。

「当時、一回自分をゼロにして考えなきゃいけないタイミングが沢山ありました。『3年経って売れないなら、今後も売れない』と厳しい言葉をもらったこともありました。でも、私は3年後、5年後の自分を想像することができませんでした。

自分は何がやりたいのか、今何がしたいのかを、無理に自分に問い続けるような環境に迷い込んで、壊れてしまいそうでした。肩書が欲しいわけじゃない。頑張って没頭できるものがほしかった。辞めて、自分を取り戻したいという思いの決断でした。後悔はありません」

退社後は、自分を取り戻すための時間があったという。その中で数々の出会いがあったと振り返る。

「事務所を辞めてから、自分と向き合う時間を沢山作りました。そのきっかけになったひとつが心理学でした。たくさんの方と出会い、芸能以外のさまざまな可能性を見つけることができました。

先日には心理学の資格を取ることもできて、今は休学していた学校に復学して、新しく資格を取る予定です。いろいろな勉強をして、自分の可能性をもっと広げて、夢を叶えていきたいと思います」

「いろいろなことに挑戦して自己成長したい」

フリーランスは、仕事のオファーからスケジュール調整、金銭管理まで全て自分で行なう。櫻井にとって、そういった全ての行程が大変だったが、新鮮さも感じている。

「今まではマネージャーさんから『何日だから』と言われて現場に行く感じだったので、フリーになってからの方が仕事との向き合い方はさらに真面目になったと思います（笑）。

ありがたいことに、最近グラビアを撮っていただく機会が増えてきています。独立してからは、依頼してくださった相手に直接自分の意見を伝えられるようになったので、一緒に仕事を進められている感触がありますし、新しい楽しさを感じています。今回（週刊ポスト）のグラビアも『バンダナを使ってみたい』といった希望を伝えたところ、ありがたいことに採用していただきました」

独立後は待っているだけでは仕事が来ないという危機感を感じていた櫻井は、自分から話をしに行き仕事を取るという、まさしく営業を積極的に行なっているという。それが幸いして、現在DMM TVにて配信中の、格闘家の朝倉未来がプロデュースする恋愛リアリティショー『LOVE RING』にも出演し、活動の幅を広げている。

「宮古島での収録だったのですが、ずっとオフショルダーを着ていたので、肩周りは焼けてしまいました。今回のグラビアの撮影でも胸の部分は若干白いままで、色のコントラストがあるかと思います（笑）。肌の色味は予想外でしたが、撮影前にヨガに通ったのでコンディションは良かったと思います。グラビア的にはいい仕上がりになったのではないでしょうか（笑）」

8月17日に23歳の誕生日を迎えた櫻井に目標を聞いた。

「ついこの前に成人式があったと思うくらい、20歳からの3年間をずっとなんとなく過ごしてきてしまったのかもしれません。なんとなく23歳になっていて、私にはなにも残っていないと思いました。この先が想像できない未来は嫌だと思いました。

でも、今年に入ってからいろいろなチャレンジをするようになって、やっと自分が見え始めてきている感触なんです。数年前は自分って何なんだろうと自信をなくしている時期もあったのですが、今は成長を実感できているし、自信も戻ってきた。23歳でもいろいろなことに挑戦して自己成長したいですし、誰かを幸せにできるような、一緒にいたいと思われる人になりたいなと思います」

【プロフィール】

櫻井おとの（さくらい・おとの）／2002年8月17日、静岡県出身。身長158cm、B88W63H66。趣味は資格修得で、最近は食品管理衛生責任者を取得した。現在DMM TVにて配信中の『朝倉未来Presents 超バトル型恋愛サバイバル LOVE RING』に出演。公式Xは【@oto_178s】、公式Instagramは【@o_to.08】

デジタル写真集『櫻井おとの 美バスト全解放』は各電子書店にて発売中。

撮影／曽根将樹