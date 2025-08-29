TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¡¢Âç¤­¤Ê»Ô¾ì¤¬Êä´°¤·¹ç¤¦·Á¤Ç¡¢·ÐºÑ´Ø·¸¤òÈôÌöÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿Íºà¤Î¸òÎ®¤Î³ÈÂç¤¬Î¾¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò°ìÁØË­¤«¤Ë¤¹¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×

ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È½ÐÀÊ¤·¡¢¿ÍÅª¸òÎ®¤ä½ÅÍ×µ»½ÑÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Ë¤ÏÂç¤­¤¯È¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤¢¤È¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¢§°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¢§·ÐºÑ¡¦Åê»ñ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¢§¿ÍÅª¸òÎ®¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£

¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤Ç10Ãû±ß¤ÎÌ±´ÖÅê»ñ¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¥¤¥ó¥É¤«¤éIT¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹âÅÙ¿Íºà¤ä²ð¸îÊ¬Ìî¤Î¿Íºà¤ò5Ëü¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£