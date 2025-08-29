【POP UP PARADE レヴィ L size】 受注期間：8月29日～9月24日 2026年2月 発売予定 価格：9,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE レヴィ L size」を2026年2月に発売する。受注期間は9月24日まで。価格は9,800円。

本製品は、マンガ「BLACK LAGOON（ブラックラグーン）」より、“トゥーハンド（二挺拳銃）”の異名をもつラグーン商会所属のガンマン「レヴィ」を、同社のフィギュアファンに新しいシゲキをお送りするフィギュアシリーズ「POP UP PARADE L size」で商品化したもの。

全高約210mmで2丁拳銃をかまえる彼女を立体化しており、肩に刻まれた入れ墨や、口に煙草をくわえて笑みをうかべる様子など、彼女の魅力を存分に引き出している。

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約210mm

(C)広江礼威／小学館