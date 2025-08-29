冬の定番「フリース」の謎。元祖と新フリースがあるって知っていた？
子どもは、身の回りにあるものや、世の中で起きているさまざまな事柄に対して「何でだろう？」と疑問を抱くものです。親が子に、この世の中をより深く知るための知識や知恵を伝えることは、昔も今も変わらず大切なことですよね。
そんなときに活用できるのが教養系雑学です。学校では教わらない、子どもが思わず「パパ、ママ、すご〜い！」と言ってしまうおもしろ知識や生活の知恵をご紹介します。
■冬の定番「フリース」とはそもそも何なのか？
軽くて温かいフリース素材の服は、今やすっかり冬の定番になった。フリースは寒いときに着るものだから、「冷凍・凍結」を意味する英語のフリーズ（freeze）と関係がありそうだが、まったく別の言葉である。
テレビなどで、羊の毛の刈り取り作業を見たことはないだろうか。モコモコした羊の毛をバリカンで刈って、途中で切れずにつながったままだと、まるで一枚の毛皮のようになる。この羊の原毛が「フリース（fleece）」で、いわば元祖フリースである。
そして近年になって、その外観を真似た新フリースが誕生した。織物であれ編み地であれ、刈り取った羊毛のように起毛させた生地である。素材は羊毛に限らない。ポリエステル素材のフリースが大ヒットし、一部にはリサイクルしたペットボトルも使われている。
ポリエステル素材のフリースの弱点は、厚く起毛しているため摩擦に弱いこと。洗濯のときに強い水流に当てたり、手でギュウギュウもんだりすると毛並みが型崩れしやすい。
そっと洗うのが、ふんわり感を保つ秘訣だ。
ところで、フリースと間違えそうな繊維に、「フリーズ（frieze）」がある。起毛させた毛羽のある厚手の紡毛織物で、コートなどに使われているが、その名はフリースとは関係ない。フリーズという名称はこの繊維を作っていた北部オランダのフリースラント（Friesland）地方に由来している。フリース同様、冬に用いられるので、なおさら混同しやすい素材である。
監修＝多湖輝／『頭のいい子が育つ！ 子どもに話したい雑学』