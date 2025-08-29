「双子かと思った！」かわいすぎる光景に3.4万いいね【ママリ】

赤ちゃんが2人…いやいや違います！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

愛犬と飼い主は似てくるといいますが、飼い主のお子さんと似てくることもあるようです。☁️ポリコ☁️さんは、赤ちゃんがベッドでスヤスヤ寝ていると思ったら、なんとその隣には愛犬の驚くべき姿が…。それがこちらです。

赤ちゃん2人産んだっけ？

小さな手・足を気持ちよさそうに広げて寝ている赤ちゃんの隣に、同じ寝相で横になっている愛犬。とってもキュートですね。「おなかなでて～」と言っていそうです。この投稿には「可愛い双子ですね」「ほっこりしました」といったリプライがついていました。



かわいい赤ちゃんと愛犬、相乗効果で癒やし効果抜群な、幸せいっぱいの写真でした。



出勤前のパワーチャージは、愛猫とのハグで

お出かけや出勤前に愛猫をひとめ見て、ひと撫でしてから出かける方は多いのでは？愛する愛猫に、後ろ髪を引かれる思いなのではないでしょうか。



愛猫と暮らす投稿者・しぴこめᓚᘏᗢ(@chipie0826)さんは、出勤前に愛猫のしぴちゃんとハグする写真を投稿し「羨ましい！」とたくさんの声が寄せられました。愛情たっぷりのお見送りに、出かけられなくなってしまうかもしれませんね。

出勤前のパワーチャージ🐾໊

しぴちゃんはしぴこめさんの顔をガバッと覆ってハグしているように見えます。しぴこめさんは、しぴちゃんのふわふわな毛に顔を埋めているようです。猫吸いをしているのでしょうか、羨ましい限りです！



この投稿には、猫好きの方からの「この2人の絆は何物にも代え難い🤗」「どっちもチャージしてそう」といったコメントが寄せられていました。



慣れた人にしかやってくれないであろう、しぴちゃんの仕草におふたりの絆が窺えて胸が熱くなります。大切な家族とお互いにパワーチャージすることは、日常の幸せのひとつだと思わずにはいられない素晴らしい投稿でした。

まるで乗馬？ソファに跨る愛犬

ペットを飼っていると、思わぬ行動に驚いたり、笑わせてもらったりする瞬間がありますよね。



愛犬・アイリスちゃんと暮らす投稿者・アイリス💜シベリアンハスキー(@irislady_husky)さんは、アイリスちゃんがある場所に座っているのを見かけ、写真におさめました。「そこ座るとこちゃう……」と思わず呟いた飼い主さん。背もたれに腰かけたアイリスちゃんは、とても犬とは思えない体勢で…？

そこ座るとこちゃう……

アイリスちゃんが座っていたのは、ソファの背もたれの上でした。まるで乗馬をしているかのように、ちょこんとまたがる後ろ姿。ちょうどソファの切れ目の上に跨っており、頭もブラインドすれすれ。上下ぴったりと収まっている姿に、じわじわと笑いが込み上げてきます。



この投稿には「子どものころに座ったことがあります」といった、背もたれに座った経験のある方や「うちの子も座ります」といった共感のコメントも寄せられていました。ペットも子どももつい座ってしまう背もたれには、つい腰かけたくなる魅力があるのですね。



アイリスちゃんのかわいい姿に、思わずクスッとしてしまう投稿でした。

