フランス料理シェフ・三國清三の「肉じゃが」とは？　レシピ本『ザ・シェフ三國の究極家庭おかず』

三國清三『ザ・シェフ三國の究極家庭おかず』（主婦の友社）が9月5日に発売される。

本書はフランス料理シェフ・三國清三が70歳を迎えたなか、初めて「日本の家庭料理」に挑戦したレシピ本。

紙面では和風、中華、洋風おかずに、おつまみ、アペロ、ごはん、めんにスイーツなど全80品を掲載。使用する食材や調味料はスーパーで揃うものばかり。

ハンバーグ、カレーライス、魚の煮つけ、ギョーザなどおなじみの家庭料理のレシピが収録されるほか、シェフ思い出の家族のごちそう「ジンギスカンうどん」や、道民が大好きな「ざんぎ」「あんかけ焼きそば」のレシピも収録される。

■著者プロフィール三國清三（みくにきよみ）フランス料理シェフ。1954年北海道増毛町生まれ。15歳で料理人を志し、札幌グランドホテル、帝国ホテルにて修業後、1974年駐スイス日本国大使館料理長に就任。その後、三つ星レストラン数店で修業を重ね帰国。 1985年東京四ツ谷にオテル・ドゥ・ミクニ開店。2015年日本人料理人として初めて仏レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ受章。2022年オテル・ドゥ・ミクニ閉店。2025年9月「三國」オープン。2025年黄綬褒章受章。食育活動やスローフードの普及活動にも力を注ぐ。

