元乃木坂46阪口珠美、韓国旅行で美脚披露 膝上タイトワンピ姿に「スタイル抜群」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】元乃木坂46の阪口珠美が28日、自身のInstagramを更新。韓国旅行の様子を報告し、美しい脚のラインが際立つ姿を公開した。
【写真】阪口珠美、膝上ミニワンピから美脚スラリ
阪口は「행복한 여행」（幸せな旅行）とコメントし、韓国のカフェとみられる場所でベンチに座った黒い膝上丈のタイトワンピース姿で美しい脚のラインが際立つスタイルを披露した。投稿にはハッシュタグで「たまみぐらむ」「여행」（旅行）「카페」（カフェ）「데일리」（デイリー）「또가고싶다」（また行きたい）「韓国」と韓国旅行を楽しんでいることを表現している。
この投稿に、ファンからは「素敵」「スタイル抜群」「美脚」「韓国旅行いいね」「似合ってる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
