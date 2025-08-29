9月5日放送「それスノ」“国民投票2大企画”放送 5曲スペシャルライブも
【モデルプレス＝2025/08/29】9月5日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP」（よる7時〜2時間SP）は、“国民投票2大企画”と題し、応募総数約9万3000票。視聴者が選ぶ「もう1度見たい名場面ランキング」と「ダンスがカッコいい曲TOP5」の“Snow Manスペシャルライブ”を送る。
『それスノ』がゴールデン帯へ進出して約2年半。今回はそれを記念し、“国民投票2大企画”を実施する。
1つ目は、全64回の放送から視聴者が選ぶ「もう1度見たい名場面ランキング」。スタジオゲストに山里亮太、あのを迎え、ランキング形式で過去の放送をプレイバック。ゴールデン初回の「9人ダンス日本一決定戦」や人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」など、視聴者投票約3万6000票から選ばれたTOP10を発表する。選ばれた名場面に、メンバーも口々に「懐かしい！」を連発。1位に選ばれたのはどの場面なのか。
2つ目は、視聴者が選ぶ「Snow Manのダンスがバチバチにカッコいい曲TOP5」をスペシャルライブ。応募総数約5万7000票。数ある人気曲から投票で選ばれた5曲とは？圧巻のステージが見どころとなる。（modelpress編集部）
◆「それスノ」2時間SP、もう1度見たい名場面ランキング放送
