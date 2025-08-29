KiUとブルーブルーエの新作コラボ♡秋冬にぴったりのパデッドバッグ

アウトドアブランド「KiU」と雑貨店「Bleu Bleuet」の新作コラボ「KiU and BleuBleuet」が9月2日より全国発売。鮮やかな花柄「ペイントフラワー」と優雅なキツネ柄「フォックスグリーン」の2種類で展開します。パデッド仕様のバッグやポーチはふんわり軽やかで持ち物をやさしく守り、秋冬コーデにぬくもりを添えるアクセントに♡オンラインストアでは8月29日より予約受付も開始です。

ふんわり軽やか♡パデッド仕様バッグ

新作のKiUパデッドバッグは、軽やかな中綿入りで持ち物をやさしく守るクッション性が特長。

KiUパデッドトートバッグ（BleuBleuet別注デザイン）

高さ34cm×横幅43cmのトートバッグ（3,960円）はA4や11インチPCも収納可能で、調節できるショルダー紐で気分に合わせた持ち方も楽しめます。

KiUパデッドポケッタフルミニバッグ（BleuBleuet別注デザイン）

小さめのミニバッグ（3,300円）も、巾着風に形を変えられる2WAY仕様で、デイリー使いにぴったりです。

多彩なポーチ＆バッグで日常を快適に

ポーチM（1,430円）、スクエアポーチ（1,650円）、ウォーターリペレントマルチケース（1,100円）など、用途に合わせて選べる小物も充実。

耐久性と防水加工を備え、雨の日やアウトドアでも安心して使用できます。

KiU600Dバッグパック

KiUフロントポケットミニショルダー

600Dバッグパック（6,820円）やフロントポケットミニショルダー（2,970円）もラインナップ。ふんわりパデッド仕様で持ち心地が快適です♡

KiUコラボで秋冬コーデに彩りを

KiUとBleu Bleuetの新作コラボ「KiU and BleuBleuet」は、ペイントフラワー・フォックスグリーンの2柄で、パデッド仕様のバッグやポーチを展開。

価格はミニバッグ3,300円、トートバッグ3,960円、バッグパック6,820円（税込）など。耐久性と防水加工でアウトドアや日常使いにも便利。

秋冬コーデのアクセントにぴったりな、ブルーブルーエ限定アイテムです♡