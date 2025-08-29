私屋カヲルによる新作コミックエッセイ『ブリちゃん日記 猫なら産みたい』が、2025年9月25日（木）に竹書房より発売されることが発表された。

著者は「少年三白眼」「ちびとぼく」「こどものじかん」などで知られる漫画家で、今回の作品では自身の生活と猫との関わりを題材としている。本作は、40代となった私屋が夫との別居を経て初めて一人暮らしを始めるところから物語が展開する。彼女のもとに現れたのは、一匹の野良猫・ブリ。人間の生活に慣れていない猫が、安心して暮らせる環境を整えるために奮闘する日々が、ユーモラスかつ温かい筆致で描かれている。実際の体験をベースにしつつも、フィクションとして構成されており、都市で暮らす人と動物との関係を映し出す一冊となっている。また発売を記念して、2025年9月28日（日）には作者によるサイン会が予定されており、作品とともに直接ファンと交流できる機会も用意されている。

■書誌情報『ブリちゃん日記 猫なら産みたい』著者：私屋カヲル価格：1,540円（税込）発売日：2025年9月28日（日）出版社：竹書房

（文＝リアルサウンド ブック編集部）