杉浦太陽「夏休みも大詰め」息子たちとの3ショット公開 肩寄せ合いピース
【モデルプレス＝2025/08/29】俳優の杉浦太陽が8月29日、自身のブログを更新。夏休み終盤を迎えた息子たちとの親子3ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】杉浦太陽、次男＆3男との親子ショット
杉浦は「夏休みも大詰め！」と題したブログにて、「夏休みもあと僅か」と夏休みの終わりが近づいていることを報告。サングラスのスタンプをつけた次男・昊空（そら）くんと3男の幸空（こあ）くんに挟まれてピースサインで撮影した親子3ショットの写真とともに、「新学期に向けて準備していこうねぇ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「仲良し親子で微笑ましい」「夏休み楽しそう」「イケメンパパ」「息子さんたち大きくなった」「新学期頑張って」「素敵な家族」といった声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に3男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
